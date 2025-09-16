Apakah itu PAWZONE (PAWZONE)

PawZone is a blockchain technology company focused on developing decentralized applications for Shibarium, the upcoming Shiba Inu Layer 2 network. Their community, the Pawfighters, is dedicated to the betterment of the Shiba Inu ecosystem. PawZone is currently building an NFT marketplace for Shibarium which is expected to outperform many of the larger NFT marketplaces currently available followed by Shiba Inu GG, the upcoming gaming guild. The PAW token will serve as the governance token for the project, allowing members to determine the future of the project through their participation in a DAO.PAW can be spent to level up in Shiba Inu GG to earn more for your contributions with the assets you borrow.

PAWZONE tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus PAWZONE pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak PAWZONE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang PAWZONE di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian PAWZONE anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

PAWZONE Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai PAWZONE (PAWZONE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset PAWZONE (PAWZONE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk PAWZONE.

Semak PAWZONE ramalan harga sekarang!

Tokenomik PAWZONE (PAWZONE)

Memahami tokenomik PAWZONE (PAWZONE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PAWZONE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli PAWZONE (PAWZONE)

Mencari cara membeli PAWZONE? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah PAWZONE di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PAWZONE kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

PAWZONE Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang PAWZONE, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PAWZONE Berapakah nilai PAWZONE (PAWZONE) hari ini? Harga langsung PAWZONE dalam USD ialah 0.0000003602 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PAWZONE ke USD? $ 0.0000003602 . Lihat Harga semasa PAWZONE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran PAWZONE? Had pasaran untuk PAWZONE ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PAWZONE? Bekalan edaran PAWZONE ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PAWZONE? PAWZONE mencapai harga ATH sebanyak 0.000070022881797892 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PAWZONE? PAWZONE melihat harga ATL sebanyak 0.000000010511378402 USD . Berapakah jumlah dagangan PAWZONE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PAWZONEialah $ 53.61K USD . Adakah PAWZONE akan naik lebih tinggi tahun ini? PAWZONE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PAWZONEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

PAWZONE (PAWZONE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)