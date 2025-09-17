Lagi Mengenai PAXG

Maklumat Harga PAXG

Kertas putih PAXG

Laman Web Rasmi PAXG

Tokenomik PAXG

Ramalan Harga PAXG

Sejarah PAXG

PAXG Panduan Membeli

Penukar Mata Wang PAXG-ke-Fiat

PAXG Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

PAX Gold Logo

PAX GoldHargae(PAXG)

1 PAXG ke USD Harga Langsung:

$3,697.97
$3,697.97$3,697.97
+0.04%1D
USD
PAX Gold (PAXG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:56:19 (UTC+8)

PAX Gold (PAXG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 3,677.61
$ 3,677.61$ 3,677.61
24J Rendah
$ 3,712.68
$ 3,712.68$ 3,712.68
24J Tinggi

$ 3,677.61
$ 3,677.61$ 3,677.61

$ 3,712.68
$ 3,712.68$ 3,712.68

$ 3,695.321593531111
$ 3,695.321593531111$ 3,695.321593531111

$ 1,387.97650287
$ 1,387.97650287$ 1,387.97650287

+0.04%

+0.04%

+1.21%

+1.21%

PAX Gold (PAXG) harga masa nyata ialah $ 3,697.97. Sepanjang 24 jam yang lalu, PAXG didagangkan antara $ 3,677.61 rendah dan $ 3,712.68 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PAXG sepanjang masa ialah $ 3,695.321593531111, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,387.97650287.

Dari segi prestasi jangka pendek, PAXG telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, +0.04% dalam 24 jam dan +1.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PAX Gold (PAXG) Maklumat Pasaran

No.77

$ 1.07B
$ 1.07B$ 1.07B

$ 17.03M
$ 17.03M$ 17.03M

$ 1.07B
$ 1.07B$ 1.07B

289.00K
289.00K 289.00K

--
----

289,001.259
289,001.259 289,001.259

0.02%

ETH

Had Pasaran semasa PAX Gold ialah $ 1.07B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 17.03M. Bekalan edaran PAXG ialah 289.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 289001.259. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.07B.

PAX Gold (PAXG) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk PAX Gold hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +1.4786+0.04%
30 Hari$ +369.11+11.08%
60 Hari$ +344.86+10.28%
90 Hari$ +308.77+9.11%
Perubahan Harga PAX Gold Hari Ini

Hari ini, PAXG mencatatkan perubahan sebanyak $ +1.4786 (+0.04%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPAX Gold

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +369.11 (+11.08%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari PAX Gold

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PAXG mengalami perubahan sebanyak $ +344.86 (+10.28%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari PAX Gold

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +308.77 (+9.11%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga PAX Gold (PAXG)?

Semak PAX Goldhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu PAX Gold (PAXG)

Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.

PAX Gold tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus PAX Gold pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PAXG ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang PAX Gold di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian PAX Gold anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

PAX Gold Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai PAX Gold (PAXG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset PAX Gold (PAXG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk PAX Gold.

Semak PAX Gold ramalan harga sekarang!

Tokenomik PAX Gold (PAXG)

Memahami tokenomik PAX Gold (PAXG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PAXG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli PAX Gold (PAXG)

Mencari cara membeli PAX Gold? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah PAX Gold di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PAXG kepada Mata Wang Tempatan

1 PAX Gold(PAXG) ke VND
97,312,080.55
1 PAX Gold(PAXG) ke AUD
A$5,509.9753
1 PAX Gold(PAXG) ke GBP
2,699.5181
1 PAX Gold(PAXG) ke EUR
3,106.2948
1 PAX Gold(PAXG) ke USD
$3,697.97
1 PAX Gold(PAXG) ke MYR
RM15,531.474
1 PAX Gold(PAXG) ke TRY
152,615.2219
1 PAX Gold(PAXG) ke JPY
¥539,903.62
1 PAX Gold(PAXG) ke ARS
ARS$5,430,173.1074
1 PAX Gold(PAXG) ke RUB
307,671.104
1 PAX Gold(PAXG) ke INR
325,014.5833
1 PAX Gold(PAXG) ke IDR
Rp60,622,449.3168
1 PAX Gold(PAXG) ke KRW
5,100,647.0007
1 PAX Gold(PAXG) ke PHP
210,007.7163
1 PAX Gold(PAXG) ke EGP
￡E.177,761.4179
1 PAX Gold(PAXG) ke BRL
R$19,562.2613
1 PAX Gold(PAXG) ke CAD
C$5,066.2189
1 PAX Gold(PAXG) ke BDT
450,412.746
1 PAX Gold(PAXG) ke NGN
5,527,577.6372
1 PAX Gold(PAXG) ke COP
$14,388,986.1685
1 PAX Gold(PAXG) ke ZAR
R.64,048.8404
1 PAX Gold(PAXG) ke UAH
152,245.4249
1 PAX Gold(PAXG) ke VES
Bs591,675.2
1 PAX Gold(PAXG) ke CLP
$3,509,373.53
1 PAX Gold(PAXG) ke PKR
Rs1,049,631.8048
1 PAX Gold(PAXG) ke KZT
2,001,045.5264
1 PAX Gold(PAXG) ke THB
฿117,114.7099
1 PAX Gold(PAXG) ke TWD
NT$111,271.9173
1 PAX Gold(PAXG) ke AED
د.إ13,571.5499
1 PAX Gold(PAXG) ke CHF
Fr2,884.4166
1 PAX Gold(PAXG) ke HKD
HK$28,770.2066
1 PAX Gold(PAXG) ke AMD
֏1,414,103.728
1 PAX Gold(PAXG) ke MAD
.د.م33,170.7909
1 PAX Gold(PAXG) ke MXN
$67,635.8713
1 PAX Gold(PAXG) ke SAR
ريال13,867.3875
1 PAX Gold(PAXG) ke PLN
13,238.7326
1 PAX Gold(PAXG) ke RON
лв15,753.3522
1 PAX Gold(PAXG) ke SEK
kr34,095.2834
1 PAX Gold(PAXG) ke BGN
лв6,101.6505
1 PAX Gold(PAXG) ke HUF
Ft1,213,636.7743
1 PAX Gold(PAXG) ke CZK
75,771.4053
1 PAX Gold(PAXG) ke KWD
د.ك1,124.18288
1 PAX Gold(PAXG) ke ILS
12,314.2401
1 PAX Gold(PAXG) ke AOA
Kz3,370,958.5129
1 PAX Gold(PAXG) ke BHD
.د.ب1,390.43672
1 PAX Gold(PAXG) ke BMD
$3,697.97
1 PAX Gold(PAXG) ke DKK
kr23,260.2313
1 PAX Gold(PAXG) ke HNL
L96,997.7531
1 PAX Gold(PAXG) ke MUR
167,333.1425
1 PAX Gold(PAXG) ke NAD
$64,233.7389
1 PAX Gold(PAXG) ke NOK
kr36,055.2075
1 PAX Gold(PAXG) ke NZD
$6,138.6302
1 PAX Gold(PAXG) ke PAB
B/.3,697.97
1 PAX Gold(PAXG) ke PGK
K15,457.5146
1 PAX Gold(PAXG) ke QAR
ر.ق13,460.6108
1 PAX Gold(PAXG) ke RSD
дин.365,026.6187

PAX Gold Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang PAX Gold, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web PAX Gold Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PAX Gold

Berapakah nilai PAX Gold (PAXG) hari ini?
Harga langsung PAXG dalam USD ialah 3,697.97 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PAXG ke USD?
Harga semasa PAXG ke USD ialah $ 3,697.97. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran PAX Gold?
Had pasaran untuk PAXG ialah $ 1.07B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PAXG?
Bekalan edaran PAXG ialah 289.00K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PAXG?
PAXG mencapai harga ATH sebanyak 3,695.321593531111 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PAXG?
PAXG melihat harga ATL sebanyak 1,387.97650287 USD.
Berapakah jumlah dagangan PAXG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PAXGialah $ 17.03M USD.
Adakah PAXG akan naik lebih tinggi tahun ini?
PAXG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PAXGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:56:19 (UTC+8)

PAX Gold (PAXG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator PAXG-ke-USD

Jumlah

PAXG
PAXG
USD
USD

1 PAXG = 3,697.97 USD

Berdagang PAXG

PAXGUSDT
$3,697.97
$3,697.97$3,697.97
+0.04%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan