Apakah itu PAX Gold (PAXG)

Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.

Tokenomik PAX Gold (PAXG)

Memahami tokenomik PAX Gold (PAXG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PAXG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang PAX Gold, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PAX Gold Berapakah nilai PAX Gold (PAXG) hari ini? Harga langsung PAXG dalam USD ialah 3,697.97 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PAXG ke USD? $ 3,697.97 . Lihat Harga semasa PAXG ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran PAX Gold? Had pasaran untuk PAXG ialah $ 1.07B USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PAXG? Bekalan edaran PAXG ialah 289.00K USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PAXG? PAXG mencapai harga ATH sebanyak 3,695.321593531111 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PAXG? PAXG melihat harga ATL sebanyak 1,387.97650287 USD . Berapakah jumlah dagangan PAXG? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PAXGialah $ 17.03M USD . Adakah PAXG akan naik lebih tinggi tahun ini? PAXG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PAXGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

