PayAI Network Harga Hari Ini

Harga langsung PayAI Network (PAYAI) hari ini ialah $ 0.01899, dengan 40.66% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PAYAI kepada USD penukaran adalah $ 0.01899 setiap PAYAI.

PayAI Network kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- PAYAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PAYAI didagangkan antara $ 0.0132 (rendah) dan $ 0.01999 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, PAYAI dipindahkan +2.87% dalam sejam terakhir dan -28.67% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 184.25K.

PayAI Network (PAYAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 184.25K$ 184.25K $ 184.25K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa PayAI Network ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 184.25K. Bekalan edaran PAYAI ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.