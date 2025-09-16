Apakah itu Purple Bitcoin (PBTC)

Purple Bitcoin (PBTC) redefines digital asset innovation by merging Bitcoin’s fundamental principles of scarcity with the modern capabilities of the Solana network. Purple Bitcoin fixed supply of 21,000,000 tokens is coupled with an innovative deflationary burn mechanism and secured via immutable, renounced smart contracts. Operating on a proof-of-stake platform, Purple Bitcoin delivers lightning-fast transactions, reduced fees, and significantly lower energy consumption, setting a new standard for sustainable, high-performance cryptocurrencies.

Purple Bitcoin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Purple Bitcoin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak PBTC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Purple Bitcoin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Purple Bitcoin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Purple Bitcoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Purple Bitcoin (PBTC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Purple Bitcoin (PBTC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Purple Bitcoin.

Semak Purple Bitcoin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Purple Bitcoin (PBTC)

Memahami tokenomik Purple Bitcoin (PBTC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PBTC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Purple Bitcoin (PBTC)

Mencari cara membeli Purple Bitcoin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Purple Bitcoin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PBTC kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Purple Bitcoin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Purple Bitcoin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Purple Bitcoin Berapakah nilai Purple Bitcoin (PBTC) hari ini? Harga langsung PBTC dalam USD ialah 0.343 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PBTC ke USD? $ 0.343 . Lihat Harga semasa PBTC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Purple Bitcoin? Had pasaran untuk PBTC ialah -- USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PBTC? Bekalan edaran PBTC ialah -- USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PBTC? PBTC mencapai harga ATH sebanyak 1.2751318968681968 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PBTC? PBTC melihat harga ATL sebanyak 0.028456991217276392 USD . Berapakah jumlah dagangan PBTC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PBTCialah $ 145.61K USD . Adakah PBTC akan naik lebih tinggi tahun ini? PBTC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PBTCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Purple Bitcoin (PBTC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)