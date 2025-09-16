Lagi Mengenai PBTC

1 PBTC ke USD Harga Langsung:

$0.343
-1.60%1D
Purple Bitcoin (PBTC) Carta Harga Langsung
Purple Bitcoin (PBTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.3401
24J Rendah
$ 0.3535
24J Tinggi

$ 0.3401
$ 0.3535
$ 1.2751318968681968
$ 0.028456991217276392
-1.30%

-1.60%

-11.88%

-11.88%

Purple Bitcoin (PBTC) harga masa nyata ialah $ 0.343. Sepanjang 24 jam yang lalu, PBTC didagangkan antara $ 0.3401 rendah dan $ 0.3535 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PBTC sepanjang masa ialah $ 1.2751318968681968, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.028456991217276392.

Dari segi prestasi jangka pendek, PBTC telah berubah sebanyak -1.30% sejak sejam yang lalu, -1.60% dalam 24 jam dan -11.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Purple Bitcoin (PBTC) Maklumat Pasaran

No.3438

--
$ 145.61K
$ 6.62M
--
19,312,946
SOL

Had Pasaran semasa Purple Bitcoin ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 145.61K. Bekalan edaran PBTC ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 19312946. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.62M.

Purple Bitcoin (PBTC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Purple Bitcoin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.005577-1.60%
30 Hari$ -0.068-16.55%
60 Hari$ -0.1805-34.48%
90 Hari$ -0.107-23.78%
Perubahan Harga Purple Bitcoin Hari Ini

Hari ini, PBTC mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.005577 (-1.60%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPurple Bitcoin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.068 (-16.55%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Purple Bitcoin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PBTC mengalami perubahan sebanyak $ -0.1805 (-34.48%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Purple Bitcoin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.107 (-23.78%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Purple Bitcoin (PBTC)?

Semak Purple Bitcoinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Purple Bitcoin (PBTC)

Purple Bitcoin (PBTC) redefines digital asset innovation by merging Bitcoin’s fundamental principles of scarcity with the modern capabilities of the Solana network. Purple Bitcoin fixed supply of 21,000,000 tokens is coupled with an innovative deflationary burn mechanism and secured via immutable, renounced smart contracts. Operating on a proof-of-stake platform, Purple Bitcoin delivers lightning-fast transactions, reduced fees, and significantly lower energy consumption, setting a new standard for sustainable, high-performance cryptocurrencies.

Purple Bitcoin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Purple Bitcoin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PBTC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Purple Bitcoin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Purple Bitcoin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Purple Bitcoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Purple Bitcoin (PBTC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Purple Bitcoin (PBTC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Purple Bitcoin.

Semak Purple Bitcoin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Purple Bitcoin (PBTC)

Memahami tokenomik Purple Bitcoin (PBTC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PBTC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Purple Bitcoin (PBTC)

Mencari cara membeli Purple Bitcoin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Purple Bitcoin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PBTC kepada Mata Wang Tempatan

1 Purple Bitcoin(PBTC) ke VND
9,026.045
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke AUD
A$0.51107
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke GBP
0.25039
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke EUR
0.28812
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke USD
$0.343
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke MYR
RM1.4406
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke TRY
14.15904
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke JPY
¥50.078
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke ARS
ARS$501.45914
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke RUB
28.39697
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke INR
30.19086
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke IDR
Rp5,622.94992
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke KRW
473.75503
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke PHP
19.54071
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke EGP
￡E.16.49144
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke BRL
R$1.8179
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke CAD
C$0.46991
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke BDT
41.7774
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke NGN
512.70268
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke COP
$1,339.84375
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke ZAR
R.5.95448
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke UAH
14.12131
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke VES
Bs54.88
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke CLP
$325.507
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke PKR
Rs97.35712
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke KZT
185.60416
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke THB
฿10.86624
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke TWD
NT$10.33116
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke AED
د.إ1.25881
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke CHF
Fr0.26754
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke HKD
HK$2.66854
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke AMD
֏131.1632
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke MAD
.د.م3.07671
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke MXN
$6.28376
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke SAR
ريال1.28625
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke PLN
1.23137
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke RON
лв1.46804
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke SEK
kr3.16932
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke BGN
лв0.56595
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke HUF
Ft113.0871
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke CZK
7.05551
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke KWD
د.ك0.104615
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke ILS
1.14562
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke AOA
Kz312.66851
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke BHD
.د.ب0.129311
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke BMD
$0.343
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke DKK
kr2.16433
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke HNL
L8.99689
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke MUR
15.52075
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke NAD
$5.95791
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke NOK
kr3.35797
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke NZD
$0.57281
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke PAB
B/.0.343
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke PGK
K1.43374
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke QAR
ر.ق1.24852
1 Purple Bitcoin(PBTC) ke RSD
дин.33.98787

Purple Bitcoin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Purple Bitcoin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Purple Bitcoin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Purple Bitcoin

Berapakah nilai Purple Bitcoin (PBTC) hari ini?
Harga langsung PBTC dalam USD ialah 0.343 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PBTC ke USD?
Harga semasa PBTC ke USD ialah $ 0.343. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Purple Bitcoin?
Had pasaran untuk PBTC ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PBTC?
Bekalan edaran PBTC ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PBTC?
PBTC mencapai harga ATH sebanyak 1.2751318968681968 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PBTC?
PBTC melihat harga ATL sebanyak 0.028456991217276392 USD.
Berapakah jumlah dagangan PBTC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PBTCialah $ 145.61K USD.
Adakah PBTC akan naik lebih tinggi tahun ini?
PBTC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PBTCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

