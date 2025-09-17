Lagi Mengenai PBUX

Playbux Logo

PlaybuxHargae(PBUX)

1 PBUX ke USD Harga Langsung:

$0.0015
$0.0015$0.0015
-6.25%1D
USD
Playbux (PBUX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:47:59 (UTC+8)

Playbux (PBUX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00126
$ 0.00126$ 0.00126
24J Rendah
$ 0.00172
$ 0.00172$ 0.00172
24J Tinggi

$ 0.00126
$ 0.00126$ 0.00126

$ 0.00172
$ 0.00172$ 0.00172

$ 0.6203105863157017
$ 0.6203105863157017$ 0.6203105863157017

$ 0.001009119819006544
$ 0.001009119819006544$ 0.001009119819006544

-6.25%

-6.25%

+20.96%

+20.96%

Playbux (PBUX) harga masa nyata ialah $ 0.0015. Sepanjang 24 jam yang lalu, PBUX didagangkan antara $ 0.00126 rendah dan $ 0.00172 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PBUX sepanjang masa ialah $ 0.6203105863157017, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001009119819006544.

Dari segi prestasi jangka pendek, PBUX telah berubah sebanyak -6.25% sejak sejam yang lalu, -6.25% dalam 24 jam dan +20.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Playbux (PBUX) Maklumat Pasaran

No.2494

$ 575.28K
$ 575.28K$ 575.28K

$ 3.21K
$ 3.21K$ 3.21K

$ 600.00K
$ 600.00K$ 600.00K

383.52M
383.52M 383.52M

400,000,000
400,000,000 400,000,000

400,000,000
400,000,000 400,000,000

95.87%

BSC

Had Pasaran semasa Playbux ialah $ 575.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.21K. Bekalan edaran PBUX ialah 383.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 400000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 600.00K.

Playbux (PBUX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Playbux hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001-6.25%
30 Hari$ -0.00261-63.51%
60 Hari$ -0.00325-68.43%
90 Hari$ -0.0012-44.45%
Perubahan Harga Playbux Hari Ini

Hari ini, PBUX mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0001 (-6.25%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPlaybux

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00261 (-63.51%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Playbux

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PBUX mengalami perubahan sebanyak $ -0.00325 (-68.43%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Playbux

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0012 (-44.45%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Playbux (PBUX)?

Semak Playbuxhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Playbux (PBUX)

1. Project bio: The largest Web3 entertainment platform in the world, powered by AI and backed by Binance Labs | VISA Accelerator 2023. $PBUX 2. Project tags: AI, Gaming, Binance Labs Portfolio

Playbux tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Playbux pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PBUX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Playbux di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Playbux anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Playbux Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Playbux (PBUX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Playbux (PBUX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Playbux.

Semak Playbux ramalan harga sekarang!

Tokenomik Playbux (PBUX)

Memahami tokenomik Playbux (PBUX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PBUX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Playbux (PBUX)

Mencari cara membeli Playbux? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Playbux di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PBUX kepada Mata Wang Tempatan

1 Playbux(PBUX) ke VND
39.4725
1 Playbux(PBUX) ke AUD
A$0.002235
1 Playbux(PBUX) ke GBP
0.001095
1 Playbux(PBUX) ke EUR
0.00126
1 Playbux(PBUX) ke USD
$0.0015
1 Playbux(PBUX) ke MYR
RM0.0063
1 Playbux(PBUX) ke TRY
0.061905
1 Playbux(PBUX) ke JPY
¥0.219
1 Playbux(PBUX) ke ARS
ARS$2.20263
1 Playbux(PBUX) ke RUB
0.1248
1 Playbux(PBUX) ke INR
0.13197
1 Playbux(PBUX) ke IDR
Rp24.59016
1 Playbux(PBUX) ke KRW
2.068965
1 Playbux(PBUX) ke PHP
0.085275
1 Playbux(PBUX) ke EGP
￡E.0.07212
1 Playbux(PBUX) ke BRL
R$0.007935
1 Playbux(PBUX) ke CAD
C$0.002055
1 Playbux(PBUX) ke BDT
0.1827
1 Playbux(PBUX) ke NGN
2.24214
1 Playbux(PBUX) ke COP
$5.7915
1 Playbux(PBUX) ke ZAR
R.0.02598
1 Playbux(PBUX) ke UAH
0.061755
1 Playbux(PBUX) ke VES
Bs0.24
1 Playbux(PBUX) ke CLP
$1.4235
1 Playbux(PBUX) ke PKR
Rs0.42576
1 Playbux(PBUX) ke KZT
0.81168
1 Playbux(PBUX) ke THB
฿0.047505
1 Playbux(PBUX) ke TWD
NT$0.04515
1 Playbux(PBUX) ke AED
د.إ0.005505
1 Playbux(PBUX) ke CHF
Fr0.00117
1 Playbux(PBUX) ke HKD
HK$0.01167
1 Playbux(PBUX) ke AMD
֏0.5736
1 Playbux(PBUX) ke MAD
.د.م0.013455
1 Playbux(PBUX) ke MXN
$0.027435
1 Playbux(PBUX) ke SAR
ريال0.005625
1 Playbux(PBUX) ke PLN
0.00537
1 Playbux(PBUX) ke RON
лв0.00639
1 Playbux(PBUX) ke SEK
kr0.01383
1 Playbux(PBUX) ke BGN
лв0.002475
1 Playbux(PBUX) ke HUF
Ft0.492285
1 Playbux(PBUX) ke CZK
0.03072
1 Playbux(PBUX) ke KWD
د.ك0.000456
1 Playbux(PBUX) ke ILS
0.004995
1 Playbux(PBUX) ke AOA
Kz1.367355
1 Playbux(PBUX) ke BHD
.د.ب0.0005655
1 Playbux(PBUX) ke BMD
$0.0015
1 Playbux(PBUX) ke DKK
kr0.00942
1 Playbux(PBUX) ke HNL
L0.039345
1 Playbux(PBUX) ke MUR
0.067875
1 Playbux(PBUX) ke NAD
$0.026055
1 Playbux(PBUX) ke NOK
kr0.014625
1 Playbux(PBUX) ke NZD
$0.002505
1 Playbux(PBUX) ke PAB
B/.0.0015
1 Playbux(PBUX) ke PGK
K0.00627
1 Playbux(PBUX) ke QAR
ر.ق0.00546
1 Playbux(PBUX) ke RSD
дин.0.148095

Playbux Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Playbux, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Playbux Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Playbux

Berapakah nilai Playbux (PBUX) hari ini?
Harga langsung PBUX dalam USD ialah 0.0015 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PBUX ke USD?
Harga semasa PBUX ke USD ialah $ 0.0015. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Playbux?
Had pasaran untuk PBUX ialah $ 575.28K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PBUX?
Bekalan edaran PBUX ialah 383.52M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PBUX?
PBUX mencapai harga ATH sebanyak 0.6203105863157017 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PBUX?
PBUX melihat harga ATL sebanyak 0.001009119819006544 USD.
Berapakah jumlah dagangan PBUX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PBUXialah $ 3.21K USD.
Adakah PBUX akan naik lebih tinggi tahun ini?
PBUX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PBUXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:47:59 (UTC+8)

Playbux (PBUX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator PBUX-ke-USD

Jumlah

PBUX
PBUX
USD
USD

1 PBUX = 0.0015 USD

Berdagang PBUX

PBUXUSDT
$0.0015
$0.0015$0.0015
-6.25%

