Lagi Mengenai PBX

Maklumat Harga PBX

Kertas putih PBX

Laman Web Rasmi PBX

Tokenomik PBX

Ramalan Harga PBX

Sejarah PBX

PBX Panduan Membeli

Penukar Mata Wang PBX-ke-Fiat

PBX Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Probinex Logo

ProbinexHargae(PBX)

1 PBX ke USD Harga Langsung:

$0.02197
$0.02197$0.02197
+0.13%1D
USD
Probinex (PBX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:56:33 (UTC+8)

Probinex (PBX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02125
$ 0.02125$ 0.02125
24J Rendah
$ 0.02214
$ 0.02214$ 0.02214
24J Tinggi

$ 0.02125
$ 0.02125$ 0.02125

$ 0.02214
$ 0.02214$ 0.02214

$ 0.26300739096380066
$ 0.26300739096380066$ 0.26300739096380066

$ 0.000374154057779406
$ 0.000374154057779406$ 0.000374154057779406

0.00%

+0.13%

-5.71%

-5.71%

Probinex (PBX) harga masa nyata ialah $ 0.02197. Sepanjang 24 jam yang lalu, PBX didagangkan antara $ 0.02125 rendah dan $ 0.02214 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PBX sepanjang masa ialah $ 0.26300739096380066, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000374154057779406.

Dari segi prestasi jangka pendek, PBX telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.13% dalam 24 jam dan -5.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Probinex (PBX) Maklumat Pasaran

No.4298

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 42.68K
$ 42.68K$ 42.68K

$ 21.97M
$ 21.97M$ 21.97M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

Had Pasaran semasa Probinex ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 42.68K. Bekalan edaran PBX ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.97M.

Probinex (PBX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Probinex hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000285+0.13%
30 Hari$ +0.00001+0.04%
60 Hari$ +0.00009+0.41%
90 Hari$ -0.00142-6.08%
Perubahan Harga Probinex Hari Ini

Hari ini, PBX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000285 (+0.13%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariProbinex

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00001 (+0.04%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Probinex

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PBX mengalami perubahan sebanyak $ +0.00009 (+0.41%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Probinex

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00142 (-6.08%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Probinex (PBX)?

Semak Probinexhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Probinex (PBX)

Probinex creates a bridge between the crypto and fiat world by creating compliant products.

Probinex tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Probinex pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PBX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Probinex di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Probinex anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Probinex Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Probinex (PBX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Probinex (PBX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Probinex.

Semak Probinex ramalan harga sekarang!

Tokenomik Probinex (PBX)

Memahami tokenomik Probinex (PBX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PBX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Probinex (PBX)

Mencari cara membeli Probinex? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Probinex di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PBX kepada Mata Wang Tempatan

1 Probinex(PBX) ke VND
578.14055
1 Probinex(PBX) ke AUD
A$0.0327353
1 Probinex(PBX) ke GBP
0.0160381
1 Probinex(PBX) ke EUR
0.0184548
1 Probinex(PBX) ke USD
$0.02197
1 Probinex(PBX) ke MYR
RM0.092274
1 Probinex(PBX) ke TRY
0.9067019
1 Probinex(PBX) ke JPY
¥3.20762
1 Probinex(PBX) ke ARS
ARS$32.2611874
1 Probinex(PBX) ke RUB
1.827904
1 Probinex(PBX) ke INR
1.9309433
1 Probinex(PBX) ke IDR
Rp360.1638768
1 Probinex(PBX) ke KRW
30.3034407
1 Probinex(PBX) ke PHP
1.2476763
1 Probinex(PBX) ke EGP
￡E.1.0560979
1 Probinex(PBX) ke BRL
R$0.1162213
1 Probinex(PBX) ke CAD
C$0.0300989
1 Probinex(PBX) ke BDT
2.675946
1 Probinex(PBX) ke NGN
32.8398772
1 Probinex(PBX) ke COP
$85.4863685
1 Probinex(PBX) ke ZAR
R.0.3805204
1 Probinex(PBX) ke UAH
0.9045049
1 Probinex(PBX) ke VES
Bs3.5152
1 Probinex(PBX) ke CLP
$20.84953
1 Probinex(PBX) ke PKR
Rs6.2359648
1 Probinex(PBX) ke KZT
11.8884064
1 Probinex(PBX) ke THB
฿0.6957899
1 Probinex(PBX) ke TWD
NT$0.6610773
1 Probinex(PBX) ke AED
د.إ0.0806299
1 Probinex(PBX) ke CHF
Fr0.0171366
1 Probinex(PBX) ke HKD
HK$0.1709266
1 Probinex(PBX) ke AMD
֏8.401328
1 Probinex(PBX) ke MAD
.د.م0.1970709
1 Probinex(PBX) ke MXN
$0.4018313
1 Probinex(PBX) ke SAR
ريال0.0823875
1 Probinex(PBX) ke PLN
0.0786526
1 Probinex(PBX) ke RON
лв0.0935922
1 Probinex(PBX) ke SEK
kr0.2025634
1 Probinex(PBX) ke BGN
лв0.0362505
1 Probinex(PBX) ke HUF
Ft7.2103343
1 Probinex(PBX) ke CZK
0.4501653
1 Probinex(PBX) ke KWD
د.ك0.00667888
1 Probinex(PBX) ke ILS
0.0731601
1 Probinex(PBX) ke AOA
Kz20.0271929
1 Probinex(PBX) ke BHD
.د.ب0.00826072
1 Probinex(PBX) ke BMD
$0.02197
1 Probinex(PBX) ke DKK
kr0.1381913
1 Probinex(PBX) ke HNL
L0.5762731
1 Probinex(PBX) ke MUR
0.9941425
1 Probinex(PBX) ke NAD
$0.3816189
1 Probinex(PBX) ke NOK
kr0.2142075
1 Probinex(PBX) ke NZD
$0.0364702
1 Probinex(PBX) ke PAB
B/.0.02197
1 Probinex(PBX) ke PGK
K0.0918346
1 Probinex(PBX) ke QAR
ر.ق0.0799708
1 Probinex(PBX) ke RSD
дин.2.1686587

Probinex Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Probinex, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Probinex Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Probinex

Berapakah nilai Probinex (PBX) hari ini?
Harga langsung PBX dalam USD ialah 0.02197 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PBX ke USD?
Harga semasa PBX ke USD ialah $ 0.02197. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Probinex?
Had pasaran untuk PBX ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PBX?
Bekalan edaran PBX ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PBX?
PBX mencapai harga ATH sebanyak 0.26300739096380066 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PBX?
PBX melihat harga ATL sebanyak 0.000374154057779406 USD.
Berapakah jumlah dagangan PBX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PBXialah $ 42.68K USD.
Adakah PBX akan naik lebih tinggi tahun ini?
PBX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PBXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:56:33 (UTC+8)

Probinex (PBX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator PBX-ke-USD

Jumlah

PBX
PBX
USD
USD

1 PBX = 0.02197 USD

Berdagang PBX

PBXUSDT
$0.02197
$0.02197$0.02197
+0.09%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan