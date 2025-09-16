Apakah itu ChainX (PCX)

ChainX is a PoS consensus network developed on the Substrate framework. At present, the annualized rate of POS is about 60%. It is widely referred to as "Substrate's First Chain", and will become a Polkadot Parachain. The mainnet was released on May 25, 2019. As the first mainnet project, ChainX will build an asset gateway for the Polkadot Ecology. It has completed the BTC cross-chain and will gradually complete cross-chains for ETH, DOT, FIL, EOS and other assets. Chainx has also built the first Bitcoin smart contract platform, which provides a foundation for BTC-based Defi, stablecoin, Dapp and other applications.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ChainX Berapakah nilai ChainX (PCX) hari ini? Harga langsung PCX dalam USD ialah 0.03557 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PCX ke USD? $ 0.03557 . Lihat Harga semasa PCX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran ChainX? Had pasaran untuk PCX ialah $ 444.82K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PCX? Bekalan edaran PCX ialah 12.51M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PCX? PCX mencapai harga ATH sebanyak 19.7293763557 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PCX? PCX melihat harga ATL sebanyak 0.025468986400567124 USD . Berapakah jumlah dagangan PCX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PCXialah $ 54.78K USD . Adakah PCX akan naik lebih tinggi tahun ini? PCX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PCXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

ChainX (PCX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

