$0.03557
$0.03557$0.03557
-0.16%1D
ChainX (PCX) Carta Harga Langsung
ChainX (PCX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03363
$ 0.03363$ 0.03363
24J Rendah
$ 0.03704
$ 0.03704$ 0.03704
24J Tinggi

$ 0.03363
$ 0.03363$ 0.03363

$ 0.03704
$ 0.03704$ 0.03704

$ 19.7293763557
$ 19.7293763557$ 19.7293763557

$ 0.025468986400567124
$ 0.025468986400567124$ 0.025468986400567124

-0.54%

-0.16%

-20.50%

-20.50%

ChainX (PCX) harga masa nyata ialah $ 0.03557. Sepanjang 24 jam yang lalu, PCX didagangkan antara $ 0.03363 rendah dan $ 0.03704 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PCX sepanjang masa ialah $ 19.7293763557, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.025468986400567124.

Dari segi prestasi jangka pendek, PCX telah berubah sebanyak -0.54% sejak sejam yang lalu, -0.16% dalam 24 jam dan -20.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ChainX (PCX) Maklumat Pasaran

No.2535

$ 444.82K
$ 444.82K$ 444.82K

$ 54.78K
$ 54.78K$ 54.78K

$ 746.97K
$ 746.97K$ 746.97K

12.51M
12.51M 12.51M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

12,505,374.7
12,505,374.7 12,505,374.7

59.54%

2019-05-25 00:00:00

PCX

Had Pasaran semasa ChainX ialah $ 444.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.78K. Bekalan edaran PCX ialah 12.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 12505374.7. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 746.97K.

ChainX (PCX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ChainX hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000057-0.16%
30 Hari$ -0.01179-24.90%
60 Hari$ -0.00949-21.07%
90 Hari$ -0.01048-22.76%
Perubahan Harga ChainX Hari Ini

Hari ini, PCX mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000057 (-0.16%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariChainX

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.01179 (-24.90%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ChainX

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PCX mengalami perubahan sebanyak $ -0.00949 (-21.07%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ChainX

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.01048 (-22.76%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ChainX (PCX)?

Semak ChainXhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ChainX (PCX)

ChainX is a PoS consensus network developed on the Substrate framework. At present, the annualized rate of POS is about 60%. It is widely referred to as "Substrate's First Chain", and will become a Polkadot Parachain. The mainnet was released on May 25, 2019. As the first mainnet project, ChainX will build an asset gateway for the Polkadot Ecology. It has completed the BTC cross-chain and will gradually complete cross-chains for ETH, DOT, FIL, EOS and other assets. Chainx has also built the first Bitcoin smart contract platform, which provides a foundation for BTC-based Defi, stablecoin, Dapp and other applications.

ChainX tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ChainX pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PCX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ChainX di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ChainX anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ChainX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ChainX (PCX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ChainX (PCX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ChainX.

Semak ChainX ramalan harga sekarang!

Tokenomik ChainX (PCX)

Memahami tokenomik ChainX (PCX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PCX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ChainX (PCX)

Mencari cara membeli ChainX? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ChainX di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PCX kepada Mata Wang Tempatan

1 ChainX(PCX) ke VND
936.02455
1 ChainX(PCX) ke AUD
A$0.0529993
1 ChainX(PCX) ke GBP
0.0259661
1 ChainX(PCX) ke EUR
0.0298788
1 ChainX(PCX) ke USD
$0.03557
1 ChainX(PCX) ke MYR
RM0.149394
1 ChainX(PCX) ke TRY
1.4683296
1 ChainX(PCX) ke JPY
¥5.19322
1 ChainX(PCX) ke ARS
ARS$52.0026286
1 ChainX(PCX) ke RUB
2.9448403
1 ChainX(PCX) ke INR
3.1308714
1 ChainX(PCX) ke IDR
Rp583.1146608
1 ChainX(PCX) ke KRW
49.1296397
1 ChainX(PCX) ke PHP
2.0264229
1 ChainX(PCX) ke EGP
￡E.1.7102056
1 ChainX(PCX) ke BRL
R$0.188521
1 ChainX(PCX) ke CAD
C$0.0487309
1 ChainX(PCX) ke BDT
4.332426
1 ChainX(PCX) ke NGN
53.1686132
1 ChainX(PCX) ke COP
$138.9453125
1 ChainX(PCX) ke ZAR
R.0.6174952
1 ChainX(PCX) ke UAH
1.4644169
1 ChainX(PCX) ke VES
Bs5.6912
1 ChainX(PCX) ke CLP
$33.75593
1 ChainX(PCX) ke PKR
Rs10.0961888
1 ChainX(PCX) ke KZT
19.2476384
1 ChainX(PCX) ke THB
฿1.1268576
1 ChainX(PCX) ke TWD
NT$1.0713684
1 ChainX(PCX) ke AED
د.إ0.1305419
1 ChainX(PCX) ke CHF
Fr0.0277446
1 ChainX(PCX) ke HKD
HK$0.2767346
1 ChainX(PCX) ke AMD
֏13.601968
1 ChainX(PCX) ke MAD
.د.م0.3190629
1 ChainX(PCX) ke MXN
$0.6516424
1 ChainX(PCX) ke SAR
ريال0.1333875
1 ChainX(PCX) ke PLN
0.1276963
1 ChainX(PCX) ke RON
лв0.1522396
1 ChainX(PCX) ke SEK
kr0.3286668
1 ChainX(PCX) ke BGN
лв0.0586905
1 ChainX(PCX) ke HUF
Ft11.727429
1 ChainX(PCX) ke CZK
0.7316749
1 ChainX(PCX) ke KWD
د.ك0.01084885
1 ChainX(PCX) ke ILS
0.1188038
1 ChainX(PCX) ke AOA
Kz32.4245449
1 ChainX(PCX) ke BHD
.د.ب0.01340989
1 ChainX(PCX) ke BMD
$0.03557
1 ChainX(PCX) ke DKK
kr0.2244467
1 ChainX(PCX) ke HNL
L0.9330011
1 ChainX(PCX) ke MUR
1.6095425
1 ChainX(PCX) ke NAD
$0.6178509
1 ChainX(PCX) ke NOK
kr0.3482303
1 ChainX(PCX) ke NZD
$0.0594019
1 ChainX(PCX) ke PAB
B/.0.03557
1 ChainX(PCX) ke PGK
K0.1486826
1 ChainX(PCX) ke QAR
ر.ق0.1294748
1 ChainX(PCX) ke RSD
дин.3.5246313

ChainX Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ChainX, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web ChainX Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ChainX

Berapakah nilai ChainX (PCX) hari ini?
Harga langsung PCX dalam USD ialah 0.03557 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PCX ke USD?
Harga semasa PCX ke USD ialah $ 0.03557. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ChainX?
Had pasaran untuk PCX ialah $ 444.82K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PCX?
Bekalan edaran PCX ialah 12.51M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PCX?
PCX mencapai harga ATH sebanyak 19.7293763557 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PCX?
PCX melihat harga ATL sebanyak 0.025468986400567124 USD.
Berapakah jumlah dagangan PCX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PCXialah $ 54.78K USD.
Adakah PCX akan naik lebih tinggi tahun ini?
PCX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PCXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
