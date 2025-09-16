Apakah itu peaq network (PEAQ)

peaq is leading a global infrastructure revolution, empowering people to own and earn from the physical infrastructure they use, such as mobility, energy, and connectivity. peaq is a layer-1 blockchain designed to be the go-to backbone for the Machine Economy, now known as DePIN. It is home to more than 50 applications in 21 industries and to the 2,000,000+ devices, vehicles, machines, and robots (Machine RWAs) that run on them. peaq serves as permissionless, borderless digital infrastructure for increasingly intelligent machines to serve all of humanity – the 100%, not just the 1% – democratizing abundance in the Age of AI and job automation.

peaq network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus peaq network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak PEAQ ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang peaq network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian peaq network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

peaq network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai peaq network (PEAQ) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset peaq network (PEAQ) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk peaq network.

Semak peaq network ramalan harga sekarang!

Tokenomik peaq network (PEAQ)

Memahami tokenomik peaq network (PEAQ) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PEAQ dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli peaq network (PEAQ)

Mencari cara membeli peaq network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah peaq network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PEAQ kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

peaq network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang peaq network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai peaq network Berapakah nilai peaq network (PEAQ) hari ini? Harga langsung PEAQ dalam USD ialah 0.0974 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PEAQ ke USD? $ 0.0974 . Lihat Harga semasa PEAQ ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran peaq network? Had pasaran untuk PEAQ ialah $ 119.56M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PEAQ? Bekalan edaran PEAQ ialah 1.23B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PEAQ? PEAQ mencapai harga ATH sebanyak 0.7533827025580973 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PEAQ? PEAQ melihat harga ATL sebanyak 0.05784783537206197 USD . Berapakah jumlah dagangan PEAQ? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PEAQialah $ 1.10M USD . Adakah PEAQ akan naik lebih tinggi tahun ini? PEAQ mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PEAQramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

peaq network (PEAQ) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)