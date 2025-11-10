PEPECASH Harga Hari Ini

Harga langsung PEPECASH (PECH) hari ini ialah $ 0.00000000605, dengan 2.02% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PECH kepada USD penukaran adalah $ 0.00000000605 setiap PECH.

PEPECASH kini berada pada kedudukan #4020 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 PECH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PECH didagangkan antara $ 0.00000000502 (rendah) dan $ 0.00000000886 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.000000107956974447, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000000136555085.

Dalam prestasi jangka pendek, PECH dipindahkan +0.33% dalam sejam terakhir dan +29.55% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 165.70K.

PEPECASH (PECH) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.4020 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 165.70K$ 165.70K $ 165.70K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 605.00K$ 605.00K $ 605.00K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 Jumlah Bekalan 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam BSC

