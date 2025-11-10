BursaDEX+
Harga PEPECASH langsung hari ini ialah 0.00000000605 USD.PECH modal pasaran ialah 0 USD. Jejaki masa nyata PECH kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

PEPECASHHargae(PECH)

1 PECH ke USD Harga Langsung:

$0.00000000605
+2.02%1D
PEPECASH (PECH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:15:58 (UTC+8)

PEPECASH Harga Hari Ini

Harga langsung PEPECASH (PECH) hari ini ialah $ 0.00000000605, dengan 2.02% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PECH kepada USD penukaran adalah $ 0.00000000605 setiap PECH.

PEPECASH kini berada pada kedudukan #4020 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 PECH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PECH didagangkan antara $ 0.00000000502 (rendah) dan $ 0.00000000886 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.000000107956974447, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000000136555085.

Dalam prestasi jangka pendek, PECH dipindahkan +0.33% dalam sejam terakhir dan +29.55% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 165.70K.

PEPECASH (PECH) Maklumat Pasaran

No.4020

$ 0.00
$ 165.70K
$ 605.00K
0.00
100,000,000,000,000
100,000,000,000,000
0.00%

BSC

Had Pasaran semasa PEPECASH ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 165.70K. Bekalan edaran PECH ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 605.00K.

PEPECASH Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000000502
24J Rendah
$ 0.00000000886
24J Tinggi

$ 0.00000000502
$ 0.00000000886
$ 0.000000107956974447
$ 0.00000000136555085
+0.33%

+2.02%

+29.55%

+29.55%

PEPECASH (PECH) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk PEPECASH hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000000001198+2.02%
30 Hari$ +0.00000000323+114.53%
60 Hari$ -0.00000001065-63.78%
90 Hari$ -0.00000003895-86.56%
Perubahan Harga PEPECASH Hari Ini

Hari ini, PECH mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000000001198 (+2.02%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPEPECASH

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00000000323 (+114.53%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari PEPECASH

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PECH mengalami perubahan sebanyak $ -0.00000001065 (-63.78%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari PEPECASH

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00000003895 (-86.56%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga PEPECASH (PECH)?

Semak PEPECASHhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk PEPECASH

Cerapan dipacu AI yang menganalisis PEPECASH pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga PEPECASH?

PEPECASH (PECH) prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and meme coin trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Community engagement and social media buzz
4. Overall cryptocurrency market conditions
5. Rare Pepe collectible demand and NFT market trends

Mengapa orang ingin tahu harga PEPECASH hari ini?

People want to know PEPECASH (PECH) price today for several key reasons:

1. Trading decisions - Active traders need current prices to buy/sell at optimal times
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value changes
3. Market analysis - Price data helps identify trends and patterns
4. Profit/loss calculation - Determining gains or losses on investments

Ramalan Harga untuk PEPECASH

PEPECASH (PECH) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PECH pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
PEPECASH (PECH) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga PEPECASH berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga PEPECASH yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk PECH ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik PEPECASH Ramalan Harga.

Perihal PEPECASH

PECH is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized platform. Its primary purpose is to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and anonymity. PECH uses a proof-of-stake consensus model, which allows holders to validate block transactions based on the number of coins they hold and are willing to 'stake' as collateral. This crypto asset is typically used within its own ecosystem for various transactions and services, providing users with a secure, private, and efficient means of transferring value. It is important to note that PECH's emphasis on privacy does not encourage illicit activities but rather aims to protect users' data and transaction details from potential breaches and misuse.

Bagaimana untuk membeli & Melabur PEPECASH dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan PEPECASH? Membeli PECH adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli PEPECASH. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan PEPECASH (PECH) perjalanan Membeli anda.

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Pilih Token Anda

Dengan lebihan 0.00 token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan PEPECASH akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli PEPECASH (PECH)

Apa yang boleh anda lakukan dengan PEPECASH

Memiliki PEPECASH membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli PEPECASH (PECH) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Apakah itu PEPECASH (PECH)

PEPECASH is a meme coin built on the Binance Smart Chain (BSC), inspired by internet meme culture and the dream of becoming as iconic as the original PEPE coin. It wasn’t created with venture capital or speculative trading in mind, but rather with a simple idea: “Let’s give it a try.” Meme coins have gained traction in the crypto space by blending investment with entertainment and strong community engagement. PEPECASH embodies this spirit of marketability, where value is not dictated by traditional metrics but by collective belief. One person saying “PEPECASH is worth $1” may not matter—but when tens of thousands, or even millions, echo the same message, the market starts to listen. PEPECASH seeks to harness this community-driven momentum, aiming to transform enthusiasm into real market presence. It's not just a coin—it’s a movement shaped by culture, belief, and shared vision.

PEPECASH Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang PEPECASH, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PEPECASH

Berapakah nilai 1 PEPECASH pada tahun 2030?
Jika PEPECASH berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga PEPECASH berpotensi dan jangkaan ROI.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

