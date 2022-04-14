Tokenomik Pell Network (PELL)

Pell Network (PELL)
Pell Network (PELL) Maklumat

Pell Network has built an Omnichain Decentralized Validated Service Network driven by BTC restaking to extend BTCFi into the cryptoeconomic security domain and fully unlock Bitcoin’s security potential. Pell enhances capital efficiency for stakers and provides developers with an efficient, secure, and affordable way to build validated services. Building upon our pioneering Omnichain BTC Restaking Network, Pell will accelerate the expansion into building a comprehensive omnichain infrastructure for AI-driven decentralized Finance (DeFAI).

Laman Web Rasmi:
https://pell.network/
Kertas putih:
https://pell.gitbook.io/pell-network-docs
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0xc65d8d96cdddb31328186efa113a460b0af9ec63

Pell Network (PELL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Pell Network (PELL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
--
Jumlah Bekalan:
$ 2.10B
Bekalan Edaran:
--
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 5.07M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.065
Terendah Sepanjang Masa:
--
Harga Semasa:
$ 0.002415
Tokenomik Pell Network (PELL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Pell Network (PELL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PELL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PELL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PELL, terokai PELL harga langsung token!

Cara Membeli PELL

Berminat untuk menambah Pell Network (PELL) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli PELL, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Pell Network (PELL) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga PELL membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

PELL Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PELL? Halaman ramalan harga PELL kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.