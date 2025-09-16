Apakah itu Pentagon Games (PEN)

Pentagon Games is building a multichain entertainment hub powered by its zkEVM-based Pentagon Chain, offering secure, immersive, AI-driven 3D experiences, integrating brands and IP with Web3 technologies, and driving mass adoption and cross-chain interoperability.

Tokenomik Pentagon Games (PEN)

Memahami tokenomik Pentagon Games (PEN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PEN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Pentagon Games Berapakah nilai Pentagon Games (PEN) hari ini? Harga langsung PEN dalam USD ialah 0.00169 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PEN ke USD? $ 0.00169 . Lihat Harga semasa PEN ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Pentagon Games? Had pasaran untuk PEN ialah $ 473.88K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PEN? Bekalan edaran PEN ialah 280.40M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PEN? PEN mencapai harga ATH sebanyak 0.17572123813221321 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PEN? PEN melihat harga ATL sebanyak 0.001643069060923693 USD . Berapakah jumlah dagangan PEN? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PENialah $ 49.54K USD . Adakah PEN akan naik lebih tinggi tahun ini? PEN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PENramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Pentagon Games (PEN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

