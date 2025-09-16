Apakah itu Pendle (PENDLE)

Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral.

Pendle tersedia di MEXC



Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Pendle Berapakah nilai Pendle (PENDLE) hari ini? Harga langsung PENDLE dalam USD ialah 4.767 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PENDLE ke USD? $ 4.767 . Lihat Harga semasa PENDLE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Pendle? Had pasaran untuk PENDLE ialah $ 803.39M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PENDLE? Bekalan edaran PENDLE ialah 168.53M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PENDLE? PENDLE mencapai harga ATH sebanyak 7.517135769763217 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PENDLE? PENDLE melihat harga ATL sebanyak 0.033486880201439986 USD . Berapakah jumlah dagangan PENDLE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PENDLEialah $ 2.27M USD . Adakah PENDLE akan naik lebih tinggi tahun ini? PENDLE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PENDLEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

