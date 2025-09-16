Lagi Mengenai PENDLE

Pendle Logo

PendleHargae(PENDLE)

1 PENDLE ke USD Harga Langsung:

$4.768
$4.768$4.768
-1.95%1D
USD
Pendle (PENDLE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:01:09 (UTC+8)

Pendle (PENDLE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 4.726
$ 4.726$ 4.726
24J Rendah
$ 4.972
$ 4.972$ 4.972
24J Tinggi

$ 4.726
$ 4.726$ 4.726

$ 4.972
$ 4.972$ 4.972

$ 7.517135769763217
$ 7.517135769763217$ 7.517135769763217

$ 0.033486880201439986
$ 0.033486880201439986$ 0.033486880201439986

-0.11%

-1.95%

-0.05%

-0.05%

Pendle (PENDLE) harga masa nyata ialah $ 4.767. Sepanjang 24 jam yang lalu, PENDLE didagangkan antara $ 4.726 rendah dan $ 4.972 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PENDLE sepanjang masa ialah $ 7.517135769763217, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.033486880201439986.

Dari segi prestasi jangka pendek, PENDLE telah berubah sebanyak -0.11% sejak sejam yang lalu, -1.95% dalam 24 jam dan -0.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pendle (PENDLE) Maklumat Pasaran

No.92

$ 803.39M
$ 803.39M$ 803.39M

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

$ 1.34B
$ 1.34B$ 1.34B

168.53M
168.53M 168.53M

281,527,448.45853144
281,527,448.45853144 281,527,448.45853144

0.02%

ETH

Had Pasaran semasa Pendle ialah $ 803.39M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.27M. Bekalan edaran PENDLE ialah 168.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 281527448.45853144. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.34B.

Pendle (PENDLE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Pendle hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.09483-1.95%
30 Hari$ -0.947-16.58%
60 Hari$ +0.302+6.76%
90 Hari$ +1.068+28.87%
Perubahan Harga Pendle Hari Ini

Hari ini, PENDLE mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.09483 (-1.95%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPendle

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.947 (-16.58%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Pendle

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PENDLE mengalami perubahan sebanyak $ +0.302 (+6.76%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Pendle

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +1.068 (+28.87%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Pendle (PENDLE)?

Semak Pendlehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Pendle (PENDLE)

Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral.

Pendle tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Pendle pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PENDLE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Pendle di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Pendle anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Pendle Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Pendle (PENDLE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Pendle (PENDLE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pendle.

Semak Pendle ramalan harga sekarang!

Tokenomik Pendle (PENDLE)

Memahami tokenomik Pendle (PENDLE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PENDLE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Pendle (PENDLE)

Mencari cara membeli Pendle? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Pendle di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

Pendle Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Pendle, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Pendle Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Pendle

Berapakah nilai Pendle (PENDLE) hari ini?
Harga langsung PENDLE dalam USD ialah 4.767 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PENDLE ke USD?
Harga semasa PENDLE ke USD ialah $ 4.767. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Pendle?
Had pasaran untuk PENDLE ialah $ 803.39M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PENDLE?
Bekalan edaran PENDLE ialah 168.53M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PENDLE?
PENDLE mencapai harga ATH sebanyak 7.517135769763217 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PENDLE?
PENDLE melihat harga ATL sebanyak 0.033486880201439986 USD.
Berapakah jumlah dagangan PENDLE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PENDLEialah $ 2.27M USD.
Adakah PENDLE akan naik lebih tinggi tahun ini?
PENDLE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PENDLEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:01:09 (UTC+8)

