Tokenomik Pendle (PENDLE)

Lihat cerapan utama tentang Pendle (PENDLE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Pendle (PENDLE) Maklumat

Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral.

Laman Web Rasmi:
https://pendle.finance/
Kertas putih:
https://docs.pendle.finance/resources/lite-paper
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x808507121b80c02388fad14726482e061b8da827

Pendle (PENDLE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Pendle (PENDLE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 898.05M
$ 898.05M
Jumlah Bekalan:
$ 281.53M
$ 281.53M
Bekalan Edaran:
$ 170.70M
$ 170.70M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.48B
$ 1.48B
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 7.53
$ 7.53
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.033486880201439986
$ 0.033486880201439986
Harga Semasa:
$ 5.261
$ 5.261

Tokenomik Pendle (PENDLE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Pendle (PENDLE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PENDLE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PENDLE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PENDLE, terokai PENDLE harga langsung token!

Cara Membeli PENDLE

Berminat untuk menambah Pendle (PENDLE) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli PENDLE, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Pendle (PENDLE) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga PENDLE membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

PENDLE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PENDLE? Halaman ramalan harga PENDLE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

