Lagi Mengenai PENGU

Maklumat Harga PENGU

Laman Web Rasmi PENGU

Tokenomik PENGU

Ramalan Harga PENGU

Sejarah PENGU

PENGU Panduan Membeli

Penukar Mata Wang PENGU-ke-Fiat

PENGU Spot

PENGU Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Pudgy Penguins Logo

Pudgy PenguinsHargae(PENGU)

1 PENGU ke USD Harga Langsung:

$0.034382
$0.034382$0.034382
+0.95%1D
USD
Pudgy Penguins (PENGU) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:56:40 (UTC+8)

Pudgy Penguins (PENGU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.032134
$ 0.032134$ 0.032134
24J Rendah
$ 0.034647
$ 0.034647$ 0.034647
24J Tinggi

$ 0.032134
$ 0.032134$ 0.032134

$ 0.034647
$ 0.034647$ 0.034647

$ 0.05738
$ 0.05738$ 0.05738

$ 0.003714633269373105
$ 0.003714633269373105$ 0.003714633269373105

-0.43%

+0.95%

+2.95%

+2.95%

Pudgy Penguins (PENGU) harga masa nyata ialah $ 0.034374. Sepanjang 24 jam yang lalu, PENGU didagangkan antara $ 0.032134 rendah dan $ 0.034647 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PENGU sepanjang masa ialah $ 0.05738, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.003714633269373105.

Dari segi prestasi jangka pendek, PENGU telah berubah sebanyak -0.43% sejak sejam yang lalu, +0.95% dalam 24 jam dan +2.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pudgy Penguins (PENGU) Maklumat Pasaran

No.53

$ 2.16B
$ 2.16B$ 2.16B

$ 8.40M
$ 8.40M$ 8.40M

$ 3.06B
$ 3.06B$ 3.06B

62.86B
62.86B 62.86B

88,888,888,888
88,888,888,888 88,888,888,888

0.05%

SOL

Had Pasaran semasa Pudgy Penguins ialah $ 2.16B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 8.40M. Bekalan edaran PENGU ialah 62.86B, dengan jumlah bekalan sebanyak 88888888888. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.06B.

Pudgy Penguins (PENGU) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Pudgy Penguins hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00032356+0.95%
30 Hari$ +0.001395+4.22%
60 Hari$ +0.00334+10.76%
90 Hari$ +0.025313+279.36%
Perubahan Harga Pudgy Penguins Hari Ini

Hari ini, PENGU mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00032356 (+0.95%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPudgy Penguins

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.001395 (+4.22%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Pudgy Penguins

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PENGU mengalami perubahan sebanyak $ +0.00334 (+10.76%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Pudgy Penguins

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.025313 (+279.36%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Pudgy Penguins (PENGU)?

Semak Pudgy Penguinshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Pudgy Penguins (PENGU)

Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs.

Pudgy Penguins tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Pudgy Penguins pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PENGU ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Pudgy Penguins di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Pudgy Penguins anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Pudgy Penguins Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Pudgy Penguins (PENGU) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Pudgy Penguins (PENGU) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pudgy Penguins.

Semak Pudgy Penguins ramalan harga sekarang!

Tokenomik Pudgy Penguins (PENGU)

Memahami tokenomik Pudgy Penguins (PENGU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PENGU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Pudgy Penguins (PENGU)

Mencari cara membeli Pudgy Penguins? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Pudgy Penguins di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PENGU kepada Mata Wang Tempatan

1 Pudgy Penguins(PENGU) ke VND
904.55181
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke AUD
A$0.05121726
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke GBP
0.02509302
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke EUR
0.02887416
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke USD
$0.034374
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke MYR
RM0.1443708
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke TRY
1.41861498
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke JPY
¥5.018604
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke ARS
ARS$50.47546908
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke RUB
2.8599168
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke INR
3.02113086
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke IDR
Rp563.50810656
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke KRW
47.41240194
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke PHP
1.95209946
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke EGP
￡E.1.65235818
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke BRL
R$0.18183846
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke CAD
C$0.04709238
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke BDT
4.1867532
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke NGN
51.38088024
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke COP
$133.7509527
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke ZAR
R.0.59535768
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke UAH
1.41517758
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke VES
Bs5.49984
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke CLP
$32.620926
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke PKR
Rs9.75671616
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke KZT
18.60045888
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke THB
฿1.08862458
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke TWD
NT$1.03431366
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke AED
د.إ0.12615258
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke CHF
Fr0.02681172
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke HKD
HK$0.26742972
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke AMD
֏13.1446176
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke MAD
.د.م0.30833478
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke MXN
$0.62870046
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke SAR
ريال0.1289025
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke PLN
0.12305892
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke RON
лв0.14643324
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke SEK
kr0.31692828
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke BGN
лв0.0567171
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke HUF
Ft11.28120306
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke CZK
0.70432326
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke KWD
د.ك0.010449696
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke ILS
0.11446542
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke AOA
Kz31.33430718
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke BHD
.د.ب0.012924624
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke BMD
$0.034374
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke DKK
kr0.21621246
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke HNL
L0.90163002
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke MUR
1.5554235
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke NAD
$0.59707638
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke NOK
kr0.3351465
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke NZD
$0.05706084
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke PAB
B/.0.034374
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke PGK
K0.14368332
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke QAR
ر.ق0.12512136
1 Pudgy Penguins(PENGU) ke RSD
дин.3.39305754

Pudgy Penguins Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Pudgy Penguins, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Pudgy Penguins Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Pudgy Penguins

Berapakah nilai Pudgy Penguins (PENGU) hari ini?
Harga langsung PENGU dalam USD ialah 0.034374 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PENGU ke USD?
Harga semasa PENGU ke USD ialah $ 0.034374. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Pudgy Penguins?
Had pasaran untuk PENGU ialah $ 2.16B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PENGU?
Bekalan edaran PENGU ialah 62.86B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PENGU?
PENGU mencapai harga ATH sebanyak 0.05738 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PENGU?
PENGU melihat harga ATL sebanyak 0.003714633269373105 USD.
Berapakah jumlah dagangan PENGU?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PENGUialah $ 8.40M USD.
Adakah PENGU akan naik lebih tinggi tahun ini?
PENGU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PENGUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:56:40 (UTC+8)

Pudgy Penguins (PENGU) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator PENGU-ke-USD

Jumlah

PENGU
PENGU
USD
USD

1 PENGU = 0.034374 USD

Berdagang PENGU

PENGUUSDC
$0.03434
$0.03434$0.03434
+0.82%
PENGUUSDT
$0.034382
$0.034382$0.034382
+0.94%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan