Apakah itu Pudgy Penguins (PENGU)

Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs.

Pudgy Penguins Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Pudgy Penguins (PENGU) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Pudgy Penguins (PENGU) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pudgy Penguins.

Semak Pudgy Penguins ramalan harga sekarang!

Tokenomik Pudgy Penguins (PENGU)

Memahami tokenomik Pudgy Penguins (PENGU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PENGU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

PENGU kepada Mata Wang Tempatan

Pudgy Penguins Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Pudgy Penguins, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Pudgy Penguins Berapakah nilai Pudgy Penguins (PENGU) hari ini? Harga langsung PENGU dalam USD ialah 0.034374 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PENGU ke USD? $ 0.034374 . Lihat Harga semasa PENGU ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Pudgy Penguins? Had pasaran untuk PENGU ialah $ 2.16B USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PENGU? Bekalan edaran PENGU ialah 62.86B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PENGU? PENGU mencapai harga ATH sebanyak 0.05738 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PENGU? PENGU melihat harga ATL sebanyak 0.003714633269373105 USD . Berapakah jumlah dagangan PENGU? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PENGUialah $ 8.40M USD . Adakah PENGU akan naik lebih tinggi tahun ini? PENGU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PENGUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Pudgy Penguins (PENGU) Kemas Kini Industri Penting

