Tokenomik Pudgy Penguins (PENGU)

Lihat cerapan utama tentang Pudgy Penguins (PENGU), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Pudgy Penguins (PENGU) Maklumat

Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs.

Laman Web Rasmi:
https://www.pudgypenguins.com
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/2zMMhcVQEXDtdE6vsFS7S7D5oUodfJHE8vd1gnBouauv

Pudgy Penguins (PENGU) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Pudgy Penguins (PENGU), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.39B
Jumlah Bekalan:
$ 88.89B
Bekalan Edaran:
$ 62.86B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.38B
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.099
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.003714633269373105
Harga Semasa:
$ 0.03801
Tokenomik Pudgy Penguins (PENGU): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Pudgy Penguins (PENGU) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PENGU yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PENGU yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PENGU, terokai PENGU harga langsung token!

Pudgy Penguins (PENGU) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga PENGU membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

PENGU Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PENGU? Halaman ramalan harga PENGU kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

