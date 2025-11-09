PENGX402 Harga Hari Ini

Harga langsung PENGX402 (PENGX402) hari ini ialah $ 0.0002935, dengan 7.99% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PENGX402 kepada USD penukaran adalah $ 0.0002935 setiap PENGX402.

PENGX402 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- PENGX402. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PENGX402 didagangkan antara $ 0.0002481 (rendah) dan $ 0.0003636 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, PENGX402 dipindahkan +8.02% dalam sejam terakhir dan -28.87% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 55.16K.

PENGX402 (PENGX402) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 55.16K$ 55.16K $ 55.16K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam BSC

