Apakah itu ConstitutionDAO (PEOPLE)

ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ConstitutionDAO Berapakah nilai ConstitutionDAO (PEOPLE) hari ini? Harga langsung PEOPLE dalam USD ialah 0.02054 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PEOPLE ke USD? $ 0.02054 . Lihat Harga semasa PEOPLE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran ConstitutionDAO? Had pasaran untuk PEOPLE ialah $ 103.94M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PEOPLE? Bekalan edaran PEOPLE ialah 5.06B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PEOPLE? PEOPLE mencapai harga ATH sebanyak 0.1851931054831471 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PEOPLE? PEOPLE melihat harga ATL sebanyak 0.000709875438770561 USD . Berapakah jumlah dagangan PEOPLE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PEOPLEialah $ 267.53K USD . Adakah PEOPLE akan naik lebih tinggi tahun ini? PEOPLE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PEOPLEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

