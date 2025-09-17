Lagi Mengenai PEOPLE

Maklumat Harga PEOPLE

Laman Web Rasmi PEOPLE

Tokenomik PEOPLE

Ramalan Harga PEOPLE

Sejarah PEOPLE

PEOPLE Panduan Membeli

Penukar Mata Wang PEOPLE-ke-Fiat

PEOPLE Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

ConstitutionDAO Logo

ConstitutionDAOHargae(PEOPLE)

1 PEOPLE ke USD Harga Langsung:

$0.02055
$0.02055$0.02055
-0.19%1D
USD
ConstitutionDAO (PEOPLE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:12:37 (UTC+8)

ConstitutionDAO (PEOPLE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01972
$ 0.01972$ 0.01972
24J Rendah
$ 0.02061
$ 0.02061$ 0.02061
24J Tinggi

$ 0.01972
$ 0.01972$ 0.01972

$ 0.02061
$ 0.02061$ 0.02061

$ 0.1851931054831471
$ 0.1851931054831471$ 0.1851931054831471

$ 0.000709875438770561
$ 0.000709875438770561$ 0.000709875438770561

+1.23%

-0.19%

+4.63%

+4.63%

ConstitutionDAO (PEOPLE) harga masa nyata ialah $ 0.02054. Sepanjang 24 jam yang lalu, PEOPLE didagangkan antara $ 0.01972 rendah dan $ 0.02061 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PEOPLE sepanjang masa ialah $ 0.1851931054831471, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000709875438770561.

Dari segi prestasi jangka pendek, PEOPLE telah berubah sebanyak +1.23% sejak sejam yang lalu, -0.19% dalam 24 jam dan +4.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ConstitutionDAO (PEOPLE) Maklumat Pasaran

No.372

$ 103.94M
$ 103.94M$ 103.94M

$ 267.53K
$ 267.53K$ 267.53K

$ 103.94M
$ 103.94M$ 103.94M

5.06B
5.06B 5.06B

5,060,137,334.7
5,060,137,334.7 5,060,137,334.7

ETH

Had Pasaran semasa ConstitutionDAO ialah $ 103.94M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 267.53K. Bekalan edaran PEOPLE ialah 5.06B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5060137334.7. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 103.94M.

ConstitutionDAO (PEOPLE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ConstitutionDAO hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000391-0.19%
30 Hari$ +0.00071+3.58%
60 Hari$ -0.00196-8.72%
90 Hari$ +0.00284+16.04%
Perubahan Harga ConstitutionDAO Hari Ini

Hari ini, PEOPLE mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000391 (-0.19%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariConstitutionDAO

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00071 (+3.58%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ConstitutionDAO

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PEOPLE mengalami perubahan sebanyak $ -0.00196 (-8.72%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ConstitutionDAO

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00284 (+16.04%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ConstitutionDAO (PEOPLE)?

Semak ConstitutionDAOhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ConstitutionDAO (PEOPLE)

ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction.

ConstitutionDAO tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ConstitutionDAO pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PEOPLE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ConstitutionDAO di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ConstitutionDAO anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ConstitutionDAO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ConstitutionDAO (PEOPLE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ConstitutionDAO (PEOPLE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ConstitutionDAO.

Semak ConstitutionDAO ramalan harga sekarang!

Tokenomik ConstitutionDAO (PEOPLE)

Memahami tokenomik ConstitutionDAO (PEOPLE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PEOPLE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ConstitutionDAO (PEOPLE)

Mencari cara membeli ConstitutionDAO? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ConstitutionDAO di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PEOPLE kepada Mata Wang Tempatan

1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke VND
540.5101
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke AUD
A$0.0306046
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke GBP
0.0149942
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke EUR
0.0172536
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke USD
$0.02054
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke MYR
RM0.086268
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke TRY
0.8476858
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke JPY
¥2.99884
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke ARS
ARS$30.0290692
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke RUB
1.7087226
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke INR
1.80752
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke IDR
Rp336.7212576
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke KRW
28.3700534
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke PHP
1.1685206
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke EGP
￡E.0.9873578
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke BRL
R$0.108862
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke CAD
C$0.0281398
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke BDT
2.501772
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke NGN
30.7023704
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke COP
$79.922167
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke ZAR
R.0.356369
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke UAH
0.8456318
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke VES
Bs3.2864
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke CLP
$19.49246
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke PKR
Rs5.8300736
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke KZT
11.1146048
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke THB
฿0.6513234
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke TWD
NT$0.6184594
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke AED
د.إ0.0753818
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke CHF
Fr0.0160212
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke HKD
HK$0.1598012
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke AMD
֏7.854496
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke MAD
.د.م0.1842438
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke MXN
$0.3760874
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke SAR
ريال0.077025
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke PLN
0.0735332
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke RON
лв0.0877058
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke SEK
kr0.1897896
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke BGN
лв0.033891
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke HUF
Ft6.7541682
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke CZK
0.4214808
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke KWD
د.ك0.0062647
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke ILS
0.0683982
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke AOA
Kz18.7236478
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke BHD
.د.ب0.00772304
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke BMD
$0.02054
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke DKK
kr0.129402
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke HNL
L0.5387642
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke MUR
0.929435
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke NAD
$0.3567798
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke NOK
kr0.2006758
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke NZD
$0.0343018
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke PAB
B/.0.02054
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke PGK
K0.0858572
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke QAR
ر.ق0.0747656
1 ConstitutionDAO(PEOPLE) ke RSD
дин.2.031406

ConstitutionDAO Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ConstitutionDAO, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web ConstitutionDAO Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ConstitutionDAO

Berapakah nilai ConstitutionDAO (PEOPLE) hari ini?
Harga langsung PEOPLE dalam USD ialah 0.02054 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PEOPLE ke USD?
Harga semasa PEOPLE ke USD ialah $ 0.02054. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ConstitutionDAO?
Had pasaran untuk PEOPLE ialah $ 103.94M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PEOPLE?
Bekalan edaran PEOPLE ialah 5.06B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PEOPLE?
PEOPLE mencapai harga ATH sebanyak 0.1851931054831471 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PEOPLE?
PEOPLE melihat harga ATL sebanyak 0.000709875438770561 USD.
Berapakah jumlah dagangan PEOPLE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PEOPLEialah $ 267.53K USD.
Adakah PEOPLE akan naik lebih tinggi tahun ini?
PEOPLE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PEOPLEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:12:37 (UTC+8)

ConstitutionDAO (PEOPLE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator PEOPLE-ke-USD

Jumlah

PEOPLE
PEOPLE
USD
USD

1 PEOPLE = 0.02054 USD

Berdagang PEOPLE

PEOPLEUSDT
$0.02055
$0.02055$0.02055
-0.24%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan