Pepe Logo

PepeHargae(PEPE)

1 PEPE ke USD Harga Langsung:

$0.00001088
$0.00001088$0.00001088
-0.18%1D
USD
Pepe (PEPE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:12:51 (UTC+8)

Pepe (PEPE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00001056
$ 0.00001056$ 0.00001056
24J Rendah
$ 0.00001091
$ 0.00001091$ 0.00001091
24J Tinggi

$ 0.00001056
$ 0.00001056$ 0.00001056

$ 0.00001091
$ 0.00001091$ 0.00001091

$ 0.000028247247045764
$ 0.000028247247045764$ 0.000028247247045764

$ 0.000000000010627701
$ 0.000000000010627701$ 0.000000000010627701

+0.64%

-0.18%

+6.35%

+6.35%

Pepe (PEPE) harga masa nyata ialah $ 0.00001088. Sepanjang 24 jam yang lalu, PEPE didagangkan antara $ 0.00001056 rendah dan $ 0.00001091 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PEPE sepanjang masa ialah $ 0.000028247247045764, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000000010627701.

Dari segi prestasi jangka pendek, PEPE telah berubah sebanyak +0.64% sejak sejam yang lalu, -0.18% dalam 24 jam dan +6.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pepe (PEPE) Maklumat Pasaran

No.32

$ 4.58B
$ 4.58B$ 4.58B

$ 15.39M
$ 15.39M$ 15.39M

$ 4.58B
$ 4.58B$ 4.58B

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000
420,690,000,000,000 420,690,000,000,000

420,689,899,653,543.56
420,689,899,653,543.56 420,689,899,653,543.56

99.99%

0.11%

ETH

Had Pasaran semasa Pepe ialah $ 4.58B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 15.39M. Bekalan edaran PEPE ialah 420.69T, dengan jumlah bekalan sebanyak 420689899653543.56. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.58B.

Pepe (PEPE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Pepe hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000000196-0.18%
30 Hari$ -0.00000043-3.81%
60 Hari$ -0.0000023-17.46%
90 Hari$ +0.00000082+8.15%
Perubahan Harga Pepe Hari Ini

Hari ini, PEPE mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000000196 (-0.18%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPepe

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00000043 (-3.81%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Pepe

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PEPE mengalami perubahan sebanyak $ -0.0000023 (-17.46%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Pepe

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00000082 (+8.15%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Pepe (PEPE)?

Semak Pepehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Pepe (PEPE)

Pepe is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative Shiba,GME,Turbo,Ass,Floki,Moon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. Pepe is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $PEPE is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $PEPE show you the way. In Lord Kek we trust.

Pepe tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Pepe pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PEPE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Pepe di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Pepe anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Pepe Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Pepe (PEPE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Pepe (PEPE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pepe.

Semak Pepe ramalan harga sekarang!

Tokenomik Pepe (PEPE)

Memahami tokenomik Pepe (PEPE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PEPE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Pepe (PEPE)

Mencari cara membeli Pepe? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Pepe di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PEPE kepada Mata Wang Tempatan

1 Pepe(PEPE) ke VND
0.2863072
1 Pepe(PEPE) ke AUD
A$0.0000162112
1 Pepe(PEPE) ke GBP
0.0000079424
1 Pepe(PEPE) ke EUR
0.0000091392
1 Pepe(PEPE) ke USD
$0.00001088
1 Pepe(PEPE) ke MYR
RM0.000045696
1 Pepe(PEPE) ke TRY
0.0004490176
1 Pepe(PEPE) ke JPY
¥0.00158848
1 Pepe(PEPE) ke ARS
ARS$0.0159063424
1 Pepe(PEPE) ke RUB
0.0009051072
1 Pepe(PEPE) ke INR
0.00095744
1 Pepe(PEPE) ke IDR
Rp0.1783606272
1 Pepe(PEPE) ke KRW
0.0150275648
1 Pepe(PEPE) ke PHP
0.0006192896
1 Pepe(PEPE) ke EGP
￡E.0.0005230016
1 Pepe(PEPE) ke BRL
R$0.000057664
1 Pepe(PEPE) ke CAD
C$0.0000149056
1 Pepe(PEPE) ke BDT
0.001325184
1 Pepe(PEPE) ke NGN
0.0162629888
1 Pepe(PEPE) ke COP
$0.042334624
1 Pepe(PEPE) ke ZAR
R.0.000188768
1 Pepe(PEPE) ke UAH
0.0004479296
1 Pepe(PEPE) ke VES
Bs0.0017408
1 Pepe(PEPE) ke CLP
$0.01032512
1 Pepe(PEPE) ke PKR
Rs0.0030881792
1 Pepe(PEPE) ke KZT
0.0058873856
1 Pepe(PEPE) ke THB
฿0.000344896
1 Pepe(PEPE) ke TWD
NT$0.0003275968
1 Pepe(PEPE) ke AED
د.إ0.0000399296
1 Pepe(PEPE) ke CHF
Fr0.0000084864
1 Pepe(PEPE) ke HKD
HK$0.0000846464
1 Pepe(PEPE) ke AMD
֏0.004160512
1 Pepe(PEPE) ke MAD
.د.م0.0000975936
1 Pepe(PEPE) ke MXN
$0.0001992128
1 Pepe(PEPE) ke SAR
ريال0.0000408
1 Pepe(PEPE) ke PLN
0.0000389504
1 Pepe(PEPE) ke RON
лв0.0000464576
1 Pepe(PEPE) ke SEK
kr0.0001005312
1 Pepe(PEPE) ke BGN
лв0.000017952
1 Pepe(PEPE) ke HUF
Ft0.0035776704
1 Pepe(PEPE) ke CZK
0.0002232576
1 Pepe(PEPE) ke KWD
د.ك0.0000033184
1 Pepe(PEPE) ke ILS
0.0000362304
1 Pepe(PEPE) ke AOA
Kz0.0099178816
1 Pepe(PEPE) ke BHD
.د.ب0.00000409088
1 Pepe(PEPE) ke BMD
$0.00001088
1 Pepe(PEPE) ke DKK
kr0.000068544
1 Pepe(PEPE) ke HNL
L0.0002853824
1 Pepe(PEPE) ke MUR
0.00049232
1 Pepe(PEPE) ke NAD
$0.0001889856
1 Pepe(PEPE) ke NOK
kr0.0001062976
1 Pepe(PEPE) ke NZD
$0.0000181696
1 Pepe(PEPE) ke PAB
B/.0.00001088
1 Pepe(PEPE) ke PGK
K0.0000454784
1 Pepe(PEPE) ke QAR
ر.ق0.0000396032
1 Pepe(PEPE) ke RSD
дин.0.001076032

Pepe Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Pepe, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Pepe Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Pepe

Berapakah nilai Pepe (PEPE) hari ini?
Harga langsung PEPE dalam USD ialah 0.00001088 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PEPE ke USD?
Harga semasa PEPE ke USD ialah $ 0.00001088. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Pepe?
Had pasaran untuk PEPE ialah $ 4.58B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PEPE?
Bekalan edaran PEPE ialah 420.69T USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PEPE?
PEPE mencapai harga ATH sebanyak 0.000028247247045764 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PEPE?
PEPE melihat harga ATL sebanyak 0.000000000010627701 USD.
Berapakah jumlah dagangan PEPE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PEPEialah $ 15.39M USD.
Adakah PEPE akan naik lebih tinggi tahun ini?
PEPE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PEPEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:12:51 (UTC+8)

Pepe (PEPE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

