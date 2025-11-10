PepsiCo Harga Hari Ini

Harga langsung PepsiCo (PEPON) hari ini ialah $ 142.08, dengan 0.03% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PEPON kepada USD penukaran adalah $ 142.08 setiap PEPON.

PepsiCo kini berada pada kedudukan #1750 mengikut permodalan pasaran pada $ 2.18M, dengan bekalan edaran sebanyak 15.34K PEPON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PEPON didagangkan antara $ 141.49 (rendah) dan $ 158.5 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 156.71583734346297, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 139.61853462367836.

Dalam prestasi jangka pendek, PEPON dipindahkan -0.30% dalam sejam terakhir dan -3.95% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 58.94K.

PepsiCo (PEPON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1750 Modal Pasaran $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Kelantangan (24J) $ 58.94K$ 58.94K $ 58.94K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Bekalan Peredaran 15.34K 15.34K 15.34K Jumlah Bekalan 15,343.94485266 15,343.94485266 15,343.94485266 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa PepsiCo ialah $ 2.18M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 58.94K. Bekalan edaran PEPON ialah 15.34K, dengan jumlah bekalan sebanyak 15343.94485266. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.18M.