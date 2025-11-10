BursaDEX+
Harga PepsiCo langsung hari ini ialah 142.08 USD.PEPON modal pasaran ialah 2,180,067.6846659328 USD. Jejaki masa nyata PEPON kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga PepsiCo langsung hari ini ialah 142.08 USD.PEPON modal pasaran ialah 2,180,067.6846659328 USD. Jejaki masa nyata PEPON kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

$142.08
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:01:38 (UTC+8)

PepsiCo Harga Hari Ini

Harga langsung PepsiCo (PEPON) hari ini ialah $ 142.08, dengan 0.03% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PEPON kepada USD penukaran adalah $ 142.08 setiap PEPON.

PepsiCo kini berada pada kedudukan #1750 mengikut permodalan pasaran pada $ 2.18M, dengan bekalan edaran sebanyak 15.34K PEPON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PEPON didagangkan antara $ 141.49 (rendah) dan $ 158.5 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 156.71583734346297, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 139.61853462367836.

Dalam prestasi jangka pendek, PEPON dipindahkan -0.30% dalam sejam terakhir dan -3.95% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 58.94K.

PepsiCo (PEPON) Maklumat Pasaran

No.1750

$ 2.18M
$ 2.18M$ 2.18M

$ 58.94K
$ 58.94K$ 58.94K

$ 2.18M
$ 2.18M$ 2.18M

15.34K
15.34K 15.34K

15,343.94485266
15,343.94485266 15,343.94485266

ETH

Had Pasaran semasa PepsiCo ialah $ 2.18M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 58.94K. Bekalan edaran PEPON ialah 15.34K, dengan jumlah bekalan sebanyak 15343.94485266. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.18M.

PepsiCo Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 141.49
$ 141.49$ 141.49
24J Rendah
$ 158.5
$ 158.5$ 158.5
24J Tinggi

$ 141.49
$ 141.49$ 141.49

$ 158.5
$ 158.5$ 158.5

$ 156.71583734346297
$ 156.71583734346297$ 156.71583734346297

$ 139.61853462367836
$ 139.61853462367836$ 139.61853462367836

-0.30%

+0.03%

-3.95%

-3.95%

PepsiCo (PEPON) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk PepsiCo hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0426+0.03%
30 Hari$ -8.35-5.56%
60 Hari$ -1.76-1.23%
90 Hari$ +42.08+42.08%
Perubahan Harga PepsiCo Hari Ini

Hari ini, PEPON mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0426 (+0.03%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPepsiCo

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -8.35 (-5.56%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari PepsiCo

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PEPON mengalami perubahan sebanyak $ -1.76 (-1.23%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari PepsiCo

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +42.08 (+42.08%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga PepsiCo (PEPON)?

Semak PepsiCohalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk PepsiCo

Cerapan dipacu AI yang menganalisis PepsiCo pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga PepsiCo?

PepsiCo stock prices are influenced by: quarterly earnings performance, revenue growth from beverage and snack divisions, consumer demand trends, commodity costs (sugar, corn), marketing effectiveness, competition with Coca-Cola, economic conditions affecting discretionary spending, currency fluctuations in international markets, health trends impacting soda consumption, and overall market sentiment.

Mengapa orang ingin tahu harga PepsiCo hari ini?

People want to know PepsiCo price today for investment decisions, portfolio tracking, and market analysis. Investors monitor daily price movements to time buy/sell orders, assess performance versus benchmarks, and evaluate dividend yields. Day traders seek profit from short-term fluctuations.

Ramalan Harga untuk PepsiCo

PepsiCo (PEPON) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PEPON pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
PepsiCo (PEPON) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga PepsiCo berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga PepsiCo yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk PEPON ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik PepsiCo Ramalan Harga.

Perihal PepsiCo

PEPON is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing users with the ability to perform transactions and store value. The primary role of PEPON is to facilitate payments and transactions in a secure and efficient manner, leveraging blockchain technology to ensure transparency and reliability. It utilizes a consensus mechanism for transaction validation, ensuring the integrity of the network and the transactions that occur within it. The asset is typically used within its own ecosystem for various purposes, including but not limited to, purchasing goods and services, peer-to-peer transactions, and as a store of value. PEPON's supply and issuance model is designed to maintain the asset's value and stability, making it a viable option for various financial applications within the digital space.

Bagaimana untuk membeli & Melabur PepsiCo dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan PepsiCo? Membeli PEPON adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli PepsiCo. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan PepsiCo (PEPON) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 15.34K token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan PepsiCo akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli PepsiCo (PEPON)

Apa yang boleh anda lakukan dengan PepsiCo

Memiliki PepsiCo membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli PepsiCo (PEPON) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu PepsiCo (PEPON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

PepsiCo Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang PepsiCo, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web PepsiCo Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PepsiCo

Berapakah nilai 1 PepsiCo pada tahun 2030?
Jika PepsiCo berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga PepsiCo berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:01:38 (UTC+8)

PepsiCo (PEPON) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

