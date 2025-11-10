PEPPER Harga Hari Ini

Harga langsung PEPPER (PEPPER) hari ini ialah $ 0.00000000181, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PEPPER kepada USD penukaran adalah $ 0.00000000181 setiap PEPPER.

PEPPER kini berada pada kedudukan #4372 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 PEPPER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PEPPER didagangkan antara $ 0.00000000173 (rendah) dan $ 0.000000001819 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.000000004671781771, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000000803832085.

Dalam prestasi jangka pendek, PEPPER dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -6.46% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 8.02K.

PEPPER (PEPPER) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.4372 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 8.02K$ 8.02K $ 8.02K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.09M$ 16.09M $ 16.09M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 Jumlah Bekalan 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam CHZ

Had Pasaran semasa PEPPER ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 8.02K. Bekalan edaran PEPPER ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 8888888888000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.09M.