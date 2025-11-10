BursaDEX+
Harga PEPPER langsung hari ini ialah 0.00000000181 USD.PEPPER modal pasaran ialah 0 USD. Jejaki masa nyata PEPPER kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

PEPPER (PEPPER) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:01:45 (UTC+8)

PEPPER Harga Hari Ini

Harga langsung PEPPER (PEPPER) hari ini ialah $ 0.00000000181, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PEPPER kepada USD penukaran adalah $ 0.00000000181 setiap PEPPER.

PEPPER kini berada pada kedudukan #4372 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 PEPPER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PEPPER didagangkan antara $ 0.00000000173 (rendah) dan $ 0.000000001819 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.000000004671781771, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000000803832085.

Dalam prestasi jangka pendek, PEPPER dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -6.46% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 8.02K.

PEPPER (PEPPER) Maklumat Pasaran

CHZ

Had Pasaran semasa PEPPER ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 8.02K. Bekalan edaran PEPPER ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 8888888888000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.09M.

PEPPER Sejarah Harga USD

PEPPER (PEPPER) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk PEPPER hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ +0.00000000081+81.00%
60 Hari$ +0.00000000081+81.00%
90 Hari$ +0.00000000081+81.00%
Perubahan Harga PEPPER Hari Ini

Hari ini, PEPPER mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPEPPER

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00000000081 (+81.00%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari PEPPER

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PEPPER mengalami perubahan sebanyak $ +0.00000000081 (+81.00%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari PEPPER

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00000000081 (+81.00%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga PEPPER (PEPPER)?

Semak PEPPERhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk PEPPER

Cerapan dipacu AI yang menganalisis PEPPER pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga PEPPER?

PEPPER token prices are influenced by several key factors:

Supply & Demand: Token circulation, burning mechanisms, and trading volume directly impact price movements.

Market Sentiment: Overall crypto market trends, investor confidence, and social media buzz affect PEPPER's valuation.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand.

Tokenomics: Staking rewards, governance features, and distribution schedules influence long-term value.

External Factors: Regulatory news, exchange listings, and broader economic conditions also play significant roles in price determination.

Mengapa orang ingin tahu harga PEPPER hari ini?

People want to know PEPPER token price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders need current prices to buy/sell at optimal times
2. Portfolio tracking - Holders monitor their investment value and performance
3. Market timing - Identifying entry/exit points for potential profits
4. Risk management - Assessing when to cut losses or take gains
5. FOMO prevention - Staying informed about price movements to avoid missing opportunities

Real-time pricing helps make informed financial decisions.

Ramalan Harga untuk PEPPER

PEPPER (PEPPER) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PEPPER pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
PEPPER (PEPPER) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga PEPPER berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga PEPPER yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk PEPPER ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik PEPPER Ramalan Harga.

Bagaimana untuk membeli & Melabur PEPPER dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan PEPPER? Membeli PEPPER adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli PEPPER. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan PEPPER (PEPPER) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 0.00 token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan PEPPER akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli PEPPER (PEPPER)

Apa yang boleh anda lakukan dengan PEPPER

Memiliki PEPPER membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli PEPPER (PEPPER) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Apakah itu PEPPER (PEPPER)

The PEPPER Token is a community-driven powerhouse on the Chiliz Chain, specifically designed for sports and entertainment enthusiasts. With its vibrant token spirit, sustainable tokenomics, and active DAO governance, PEPPER has quickly been embraced by the Chiliz community.

PEPPER Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang PEPPER, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web PEPPER Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PEPPER

Berapakah nilai 1 PEPPER pada tahun 2030?
Jika PEPPER berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga PEPPER berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:01:45 (UTC+8)

PEPPER (PEPPER) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

