1 PEPU ke USD Harga Langsung:

$0.0004776
Pepe Unchained (PEPU) Carta Harga Langsung
Pepe Unchained (PEPU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0004682
24J Rendah
$ 0.0004849
24J Tinggi

$ 0.0004682
$ 0.0004849
$ 0.002805624327262823
$ 0.000435641120832209
-0.07%

+1.22%

-5.26%

-5.26%

Pepe Unchained (PEPU) harga masa nyata ialah $ 0.0004775. Sepanjang 24 jam yang lalu, PEPU didagangkan antara $ 0.0004682 rendah dan $ 0.0004849 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PEPU sepanjang masa ialah $ 0.002805624327262823, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000435641120832209.

Dari segi prestasi jangka pendek, PEPU telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, +1.22% dalam 24 jam dan -5.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pepe Unchained (PEPU) Maklumat Pasaran

No.1281

$ 7.64M
$ 52.01K
$ 7.64M
16.00B
16,000,000,000
16,000,000,000
100.00%

ETH

Had Pasaran semasa Pepe Unchained ialah $ 7.64M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 52.01K. Bekalan edaran PEPU ialah 16.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 16000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.64M.

Pepe Unchained (PEPU) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Pepe Unchained hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000005756+1.22%
30 Hari$ -0.0001045-17.96%
60 Hari$ -0.0004224-46.94%
90 Hari$ -0.0004571-48.91%
Perubahan Harga Pepe Unchained Hari Ini

Hari ini, PEPU mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000005756 (+1.22%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPepe Unchained

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0001045 (-17.96%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Pepe Unchained

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PEPU mengalami perubahan sebanyak $ -0.0004224 (-46.94%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Pepe Unchained

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0004571 (-48.91%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Pepe Unchained (PEPU)?

Semak Pepe Unchainedhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Pepe Unchained (PEPU)

Welcome to the world of PEPE Unchained, where the legend of Pepe meets the cutting-edge technology of Layer 2 blockchain. Prepare to experience double the staking rewards, double the Pepe, and 100X the fun!

Pepe Unchained tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Pepe Unchained pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PEPU ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Pepe Unchained di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Pepe Unchained anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Pepe Unchained Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Pepe Unchained (PEPU) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Pepe Unchained (PEPU) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pepe Unchained.

Semak Pepe Unchained ramalan harga sekarang!

Tokenomik Pepe Unchained (PEPU)

Memahami tokenomik Pepe Unchained (PEPU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PEPU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Pepe Unchained (PEPU)

Mencari cara membeli Pepe Unchained? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Pepe Unchained di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PEPU kepada Mata Wang Tempatan

1 Pepe Unchained(PEPU) ke VND
12.5654125
1 Pepe Unchained(PEPU) ke AUD
A$0.000711475
1 Pepe Unchained(PEPU) ke GBP
0.000348575
1 Pepe Unchained(PEPU) ke EUR
0.0004011
1 Pepe Unchained(PEPU) ke USD
$0.0004775
1 Pepe Unchained(PEPU) ke MYR
RM0.0020055
1 Pepe Unchained(PEPU) ke TRY
0.0197112
1 Pepe Unchained(PEPU) ke JPY
¥0.069715
1 Pepe Unchained(PEPU) ke ARS
ARS$0.69809545
1 Pepe Unchained(PEPU) ke RUB
0.039532225
1 Pepe Unchained(PEPU) ke INR
0.04202955
1 Pepe Unchained(PEPU) ke IDR
Rp7.8278676
1 Pepe Unchained(PEPU) ke KRW
0.659527775
1 Pepe Unchained(PEPU) ke PHP
0.027203175
1 Pepe Unchained(PEPU) ke EGP
￡E.0.0229582
1 Pepe Unchained(PEPU) ke BRL
R$0.00253075
1 Pepe Unchained(PEPU) ke CAD
C$0.000654175
1 Pepe Unchained(PEPU) ke BDT
0.0581595
1 Pepe Unchained(PEPU) ke NGN
0.7137479
1 Pepe Unchained(PEPU) ke COP
$1.865234375
1 Pepe Unchained(PEPU) ke ZAR
R.0.0082894
1 Pepe Unchained(PEPU) ke UAH
0.019658675
1 Pepe Unchained(PEPU) ke VES
Bs0.0764
1 Pepe Unchained(PEPU) ke CLP
$0.4531475
1 Pepe Unchained(PEPU) ke PKR
Rs0.1355336
1 Pepe Unchained(PEPU) ke KZT
0.2583848
1 Pepe Unchained(PEPU) ke THB
฿0.0151272
1 Pepe Unchained(PEPU) ke TWD
NT$0.0143823
1 Pepe Unchained(PEPU) ke AED
د.إ0.001752425
1 Pepe Unchained(PEPU) ke CHF
Fr0.00037245
1 Pepe Unchained(PEPU) ke HKD
HK$0.00371495
1 Pepe Unchained(PEPU) ke AMD
֏0.182596
1 Pepe Unchained(PEPU) ke MAD
.د.م0.004283175
1 Pepe Unchained(PEPU) ke MXN
$0.0087478
1 Pepe Unchained(PEPU) ke SAR
ريال0.001790625
1 Pepe Unchained(PEPU) ke PLN
0.001714225
1 Pepe Unchained(PEPU) ke RON
лв0.0020437
1 Pepe Unchained(PEPU) ke SEK
kr0.0044121
1 Pepe Unchained(PEPU) ke BGN
лв0.000787875
1 Pepe Unchained(PEPU) ke HUF
Ft0.15743175
1 Pepe Unchained(PEPU) ke CZK
0.009822175
1 Pepe Unchained(PEPU) ke KWD
د.ك0.0001456375
1 Pepe Unchained(PEPU) ke ILS
0.00159485
1 Pepe Unchained(PEPU) ke AOA
Kz0.435274675
1 Pepe Unchained(PEPU) ke BHD
.د.ب0.0001800175
1 Pepe Unchained(PEPU) ke BMD
$0.0004775
1 Pepe Unchained(PEPU) ke DKK
kr0.003013025
1 Pepe Unchained(PEPU) ke HNL
L0.012524825
1 Pepe Unchained(PEPU) ke MUR
0.021606875
1 Pepe Unchained(PEPU) ke NAD
$0.008294175
1 Pepe Unchained(PEPU) ke NOK
kr0.004674725
1 Pepe Unchained(PEPU) ke NZD
$0.000797425
1 Pepe Unchained(PEPU) ke PAB
B/.0.0004775
1 Pepe Unchained(PEPU) ke PGK
K0.00199595
1 Pepe Unchained(PEPU) ke QAR
ر.ق0.0017381
1 Pepe Unchained(PEPU) ke RSD
дин.0.047315475

Pepe Unchained Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Pepe Unchained, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Pepe Unchained Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Pepe Unchained

Berapakah nilai Pepe Unchained (PEPU) hari ini?
Harga langsung PEPU dalam USD ialah 0.0004775 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PEPU ke USD?
Harga semasa PEPU ke USD ialah $ 0.0004775. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Pepe Unchained?
Had pasaran untuk PEPU ialah $ 7.64M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PEPU?
Bekalan edaran PEPU ialah 16.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PEPU?
PEPU mencapai harga ATH sebanyak 0.002805624327262823 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PEPU?
PEPU melihat harga ATL sebanyak 0.000435641120832209 USD.
Berapakah jumlah dagangan PEPU?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PEPUialah $ 52.01K USD.
Adakah PEPU akan naik lebih tinggi tahun ini?
PEPU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PEPUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Pepe Unchained (PEPU) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

