Tokenomik Pepe Unchained (PEPU)

Lihat cerapan utama tentang Pepe Unchained (PEPU), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Pepe Unchained (PEPU) Maklumat

Welcome to the world of PEPE Unchained, where the legend of Pepe meets the cutting-edge technology of Layer 2 blockchain. Prepare to experience double the staking rewards, double the Pepe, and 100X the fun!

Laman Web Rasmi:
https://pepeunchained.com/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x93aA0ccD1e5628d3A841C4DbdF602D9eb04085d6

Pepe Unchained (PEPU) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Pepe Unchained (PEPU), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 7.60M
$ 7.60M
Jumlah Bekalan:
$ 16.00B
$ 16.00B
Bekalan Edaran:
$ 16.00B
$ 16.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 7.60M
$ 7.60M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.02535
$ 0.02535
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000435641120832209
$ 0.000435641120832209
Harga Semasa:
$ 0.0004747
$ 0.0004747

Tokenomik Pepe Unchained (PEPU): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Pepe Unchained (PEPU) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PEPU yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PEPU yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PEPU, terokai PEPU harga langsung token!

