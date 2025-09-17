Lagi Mengenai PERP

Perpetual Protocol (PERP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:48:35 (UTC+8)

Perpetual Protocol (PERP) Maklumat Harga (USD)

Perpetual Protocol (PERP) harga masa nyata ialah $ 0.2604. Sepanjang 24 jam yang lalu, PERP didagangkan antara $ 0.2518 rendah dan $ 0.2621 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PERP sepanjang masa ialah $ 24.84327338, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.16472737216386243.

Dari segi prestasi jangka pendek, PERP telah berubah sebanyak +0.38% sejak sejam yang lalu, -0.26% dalam 24 jam dan +1.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Perpetual Protocol (PERP) Maklumat Pasaran

No.982

$ 17.19M
$ 17.19M$ 17.19M

$ 158.76K
$ 158.76K$ 158.76K

$ 39.06M
$ 39.06M$ 39.06M

66.00M
66.00M 66.00M

150,000,000
150,000,000 150,000,000

ETH

Had Pasaran semasa Perpetual Protocol ialah $ 17.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 158.76K. Bekalan edaran PERP ialah 66.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 150000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 39.06M.

Perpetual Protocol (PERP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Perpetual Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000678-0.26%
30 Hari$ -0.0216-7.66%
60 Hari$ -0.0187-6.71%
90 Hari$ +0.0393+17.77%
Perubahan Harga Perpetual Protocol Hari Ini

Hari ini, PERP mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000678 (-0.26%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPerpetual Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0216 (-7.66%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Perpetual Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PERP mengalami perubahan sebanyak $ -0.0187 (-6.71%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Perpetual Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0393 (+17.77%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Perpetual Protocol (PERP)?

Semak Perpetual Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Perpetual Protocol (PERP)

Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards.

Perpetual Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Perpetual Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PERP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Perpetual Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Perpetual Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Perpetual Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Perpetual Protocol (PERP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Perpetual Protocol (PERP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Perpetual Protocol.

Semak Perpetual Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik Perpetual Protocol (PERP)

Memahami tokenomik Perpetual Protocol (PERP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PERP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Perpetual Protocol (PERP)

Mencari cara membeli Perpetual Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Perpetual Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PERP kepada Mata Wang Tempatan

1 Perpetual Protocol(PERP) ke VND
6,852.426
1 Perpetual Protocol(PERP) ke AUD
A$0.387996
1 Perpetual Protocol(PERP) ke GBP
0.190092
1 Perpetual Protocol(PERP) ke EUR
0.218736
1 Perpetual Protocol(PERP) ke USD
$0.2604
1 Perpetual Protocol(PERP) ke MYR
RM1.09368
1 Perpetual Protocol(PERP) ke TRY
10.746708
1 Perpetual Protocol(PERP) ke JPY
¥38.0184
1 Perpetual Protocol(PERP) ke ARS
ARS$382.376568
1 Perpetual Protocol(PERP) ke RUB
21.66528
1 Perpetual Protocol(PERP) ke INR
22.909992
1 Perpetual Protocol(PERP) ke IDR
Rp4,268.851776
1 Perpetual Protocol(PERP) ke KRW
359.172324
1 Perpetual Protocol(PERP) ke PHP
14.80374
1 Perpetual Protocol(PERP) ke EGP
￡E.12.520032
1 Perpetual Protocol(PERP) ke BRL
R$1.377516
1 Perpetual Protocol(PERP) ke CAD
C$0.356748
1 Perpetual Protocol(PERP) ke BDT
31.71672
1 Perpetual Protocol(PERP) ke NGN
389.235504
1 Perpetual Protocol(PERP) ke COP
$1,005.4044
1 Perpetual Protocol(PERP) ke ZAR
R.4.510128
1 Perpetual Protocol(PERP) ke UAH
10.720668
1 Perpetual Protocol(PERP) ke VES
Bs41.664
1 Perpetual Protocol(PERP) ke CLP
$247.1196
1 Perpetual Protocol(PERP) ke PKR
Rs73.911936
1 Perpetual Protocol(PERP) ke KZT
140.907648
1 Perpetual Protocol(PERP) ke THB
฿8.246868
1 Perpetual Protocol(PERP) ke TWD
NT$7.83804
1 Perpetual Protocol(PERP) ke AED
د.إ0.955668
1 Perpetual Protocol(PERP) ke CHF
Fr0.203112
1 Perpetual Protocol(PERP) ke HKD
HK$2.025912
1 Perpetual Protocol(PERP) ke AMD
֏99.57696
1 Perpetual Protocol(PERP) ke MAD
.د.م2.335788
1 Perpetual Protocol(PERP) ke MXN
$4.762716
1 Perpetual Protocol(PERP) ke SAR
ريال0.9765
1 Perpetual Protocol(PERP) ke PLN
0.932232
1 Perpetual Protocol(PERP) ke RON
лв1.109304
1 Perpetual Protocol(PERP) ke SEK
kr2.400888
1 Perpetual Protocol(PERP) ke BGN
лв0.42966
1 Perpetual Protocol(PERP) ke HUF
Ft85.460676
1 Perpetual Protocol(PERP) ke CZK
5.332992
1 Perpetual Protocol(PERP) ke KWD
د.ك0.0791616
1 Perpetual Protocol(PERP) ke ILS
0.867132
1 Perpetual Protocol(PERP) ke AOA
Kz237.372828
1 Perpetual Protocol(PERP) ke BHD
.د.ب0.0981708
1 Perpetual Protocol(PERP) ke BMD
$0.2604
1 Perpetual Protocol(PERP) ke DKK
kr1.635312
1 Perpetual Protocol(PERP) ke HNL
L6.830292
1 Perpetual Protocol(PERP) ke MUR
11.7831
1 Perpetual Protocol(PERP) ke NAD
$4.523148
1 Perpetual Protocol(PERP) ke NOK
kr2.5389
1 Perpetual Protocol(PERP) ke NZD
$0.434868
1 Perpetual Protocol(PERP) ke PAB
B/.0.2604
1 Perpetual Protocol(PERP) ke PGK
K1.088472
1 Perpetual Protocol(PERP) ke QAR
ر.ق0.947856
1 Perpetual Protocol(PERP) ke RSD
дин.25.709292

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Perpetual Protocol

Berapakah nilai Perpetual Protocol (PERP) hari ini?
Harga langsung PERP dalam USD ialah 0.2604 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PERP ke USD?
Harga semasa PERP ke USD ialah $ 0.2604. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Perpetual Protocol?
Had pasaran untuk PERP ialah $ 17.19M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PERP?
Bekalan edaran PERP ialah 66.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PERP?
PERP mencapai harga ATH sebanyak 24.84327338 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PERP?
PERP melihat harga ATL sebanyak 0.16472737216386243 USD.
Berapakah jumlah dagangan PERP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PERPialah $ 158.76K USD.
Adakah PERP akan naik lebih tinggi tahun ini?
PERP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PERPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:48:35 (UTC+8)

