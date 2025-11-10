Pumpfun Pepe Harga Hari Ini

Harga langsung Pumpfun Pepe (PFP) hari ini ialah $ 0.001991, dengan 1.09% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PFP kepada USD penukaran adalah $ 0.001991 setiap PFP.

Pumpfun Pepe kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- PFP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PFP didagangkan antara $ 0.00186 (rendah) dan $ 0.002288 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, PFP dipindahkan +0.70% dalam sejam terakhir dan +30.38% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 55.53K.

Pumpfun Pepe (PFP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 55.53K$ 55.53K $ 55.53K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Pumpfun Pepe ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.53K. Bekalan edaran PFP ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.