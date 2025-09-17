Lagi Mengenai PGPT

PrivateAI.com Logo

PrivateAI.comHargae(PGPT)

1 PGPT ke USD Harga Langsung:

$0.009966
$0.009966$0.009966
-0.12%1D
USD
PrivateAI.com (PGPT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:48:49 (UTC+8)

PrivateAI.com (PGPT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.009763
$ 0.009763$ 0.009763
24J Rendah
$ 0.010079
$ 0.010079$ 0.010079
24J Tinggi

$ 0.009763
$ 0.009763$ 0.009763

$ 0.010079
$ 0.010079$ 0.010079

$ 1.985011805288238
$ 1.985011805288238$ 1.985011805288238

$ 0.00600052179440795
$ 0.00600052179440795$ 0.00600052179440795

-0.17%

-0.12%

-1.91%

-1.91%

PrivateAI.com (PGPT) harga masa nyata ialah $ 0.009966. Sepanjang 24 jam yang lalu, PGPT didagangkan antara $ 0.009763 rendah dan $ 0.010079 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PGPT sepanjang masa ialah $ 1.985011805288238, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00600052179440795.

Dari segi prestasi jangka pendek, PGPT telah berubah sebanyak -0.17% sejak sejam yang lalu, -0.12% dalam 24 jam dan -1.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PrivateAI.com (PGPT) Maklumat Pasaran

No.8148

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 25.94K
$ 25.94K$ 25.94K

$ 996.60K
$ 996.60K$ 996.60K

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

33,333,333
33,333,333 33,333,333

0.00%

BSC

Had Pasaran semasa PrivateAI.com ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 25.94K. Bekalan edaran PGPT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 33333333. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 996.60K.

PrivateAI.com (PGPT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk PrivateAI.com hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00001197-0.12%
30 Hari$ -0.000304-2.97%
60 Hari$ -0.002534-20.28%
90 Hari$ -0.004844-32.71%
Perubahan Harga PrivateAI.com Hari Ini

Hari ini, PGPT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00001197 (-0.12%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPrivateAI.com

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000304 (-2.97%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari PrivateAI.com

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PGPT mengalami perubahan sebanyak $ -0.002534 (-20.28%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari PrivateAI.com

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.004844 (-32.71%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga PrivateAI.com (PGPT)?

Semak PrivateAI.comhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu PrivateAI.com (PGPT)

An AI-based protocol to store, process, validate and sell your data assets. We generate datasets from any unstructured files you provide.

PrivateAI.com tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus PrivateAI.com pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PGPT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang PrivateAI.com di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian PrivateAI.com anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

PrivateAI.com Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai PrivateAI.com (PGPT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset PrivateAI.com (PGPT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk PrivateAI.com.

Semak PrivateAI.com ramalan harga sekarang!

Tokenomik PrivateAI.com (PGPT)

Memahami tokenomik PrivateAI.com (PGPT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PGPT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli PrivateAI.com (PGPT)

Mencari cara membeli PrivateAI.com? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah PrivateAI.com di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PGPT kepada Mata Wang Tempatan

1 PrivateAI.com(PGPT) ke VND
262.25529
1 PrivateAI.com(PGPT) ke AUD
A$0.01484934
1 PrivateAI.com(PGPT) ke GBP
0.00727518
1 PrivateAI.com(PGPT) ke EUR
0.00837144
1 PrivateAI.com(PGPT) ke USD
$0.009966
1 PrivateAI.com(PGPT) ke MYR
RM0.0418572
1 PrivateAI.com(PGPT) ke TRY
0.41129682
1 PrivateAI.com(PGPT) ke JPY
¥1.455036
1 PrivateAI.com(PGPT) ke ARS
ARS$14.63427372
1 PrivateAI.com(PGPT) ke RUB
0.8291712
1 PrivateAI.com(PGPT) ke INR
0.87680868
1 PrivateAI.com(PGPT) ke IDR
Rp163.37702304
1 PrivateAI.com(PGPT) ke KRW
13.74620346
1 PrivateAI.com(PGPT) ke PHP
0.5665671
1 PrivateAI.com(PGPT) ke EGP
￡E.0.47916528
1 PrivateAI.com(PGPT) ke BRL
R$0.05272014
1 PrivateAI.com(PGPT) ke CAD
C$0.01365342
1 PrivateAI.com(PGPT) ke BDT
1.2138588
1 PrivateAI.com(PGPT) ke NGN
14.89677816
1 PrivateAI.com(PGPT) ke COP
$38.478726
1 PrivateAI.com(PGPT) ke ZAR
R.0.17261112
1 PrivateAI.com(PGPT) ke UAH
0.41030022
1 PrivateAI.com(PGPT) ke VES
Bs1.59456
1 PrivateAI.com(PGPT) ke CLP
$9.457734
1 PrivateAI.com(PGPT) ke PKR
Rs2.82874944
1 PrivateAI.com(PGPT) ke KZT
5.39280192
1 PrivateAI.com(PGPT) ke THB
฿0.31562322
1 PrivateAI.com(PGPT) ke TWD
NT$0.2999766
1 PrivateAI.com(PGPT) ke AED
د.إ0.03657522
1 PrivateAI.com(PGPT) ke CHF
Fr0.00777348
1 PrivateAI.com(PGPT) ke HKD
HK$0.07753548
1 PrivateAI.com(PGPT) ke AMD
֏3.8109984
1 PrivateAI.com(PGPT) ke MAD
.د.م0.08939502
1 PrivateAI.com(PGPT) ke MXN
$0.18227814
1 PrivateAI.com(PGPT) ke SAR
ريال0.0373725
1 PrivateAI.com(PGPT) ke PLN
0.03567828
1 PrivateAI.com(PGPT) ke RON
лв0.04245516
1 PrivateAI.com(PGPT) ke SEK
kr0.09188652
1 PrivateAI.com(PGPT) ke BGN
лв0.0164439
1 PrivateAI.com(PGPT) ke HUF
Ft3.27074154
1 PrivateAI.com(PGPT) ke CZK
0.20410368
1 PrivateAI.com(PGPT) ke KWD
د.ك0.003029664
1 PrivateAI.com(PGPT) ke ILS
0.03318678
1 PrivateAI.com(PGPT) ke AOA
Kz9.08470662
1 PrivateAI.com(PGPT) ke BHD
.د.ب0.003757182
1 PrivateAI.com(PGPT) ke BMD
$0.009966
1 PrivateAI.com(PGPT) ke DKK
kr0.06258648
1 PrivateAI.com(PGPT) ke HNL
L0.26140818
1 PrivateAI.com(PGPT) ke MUR
0.4509615
1 PrivateAI.com(PGPT) ke NAD
$0.17310942
1 PrivateAI.com(PGPT) ke NOK
kr0.0971685
1 PrivateAI.com(PGPT) ke NZD
$0.01664322
1 PrivateAI.com(PGPT) ke PAB
B/.0.009966
1 PrivateAI.com(PGPT) ke PGK
K0.04165788
1 PrivateAI.com(PGPT) ke QAR
ر.ق0.03627624
1 PrivateAI.com(PGPT) ke RSD
дин.0.98394318

PrivateAI.com Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang PrivateAI.com, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web PrivateAI.com Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PrivateAI.com

Berapakah nilai PrivateAI.com (PGPT) hari ini?
Harga langsung PGPT dalam USD ialah 0.009966 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PGPT ke USD?
Harga semasa PGPT ke USD ialah $ 0.009966. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran PrivateAI.com?
Had pasaran untuk PGPT ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PGPT?
Bekalan edaran PGPT ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PGPT?
PGPT mencapai harga ATH sebanyak 1.985011805288238 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PGPT?
PGPT melihat harga ATL sebanyak 0.00600052179440795 USD.
Berapakah jumlah dagangan PGPT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PGPTialah $ 25.94K USD.
Adakah PGPT akan naik lebih tinggi tahun ini?
PGPT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PGPTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:48:49 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

