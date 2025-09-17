Apakah itu Phala (PHA)

Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud. By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud.

Phala Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Phala (PHA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Phala (PHA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Phala.

Semak Phala ramalan harga sekarang!

Tokenomik Phala (PHA)

Memahami tokenomik Phala (PHA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PHA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Phala Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Phala, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Phala Berapakah nilai Phala (PHA) hari ini? Harga langsung PHA dalam USD ialah 0.10609 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PHA ke USD? $ 0.10609 . Lihat Harga semasa PHA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Phala? Had pasaran untuk PHA ialah $ 86.00M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PHA? Bekalan edaran PHA ialah 810.66M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PHA? PHA mencapai harga ATH sebanyak 1.40939628 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PHA? PHA melihat harga ATL sebanyak 0.07072015218418083 USD . Berapakah jumlah dagangan PHA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PHAialah $ 661.44K USD . Adakah PHA akan naik lebih tinggi tahun ini? PHA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PHAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

