Phala Logo

PhalaHargae(PHA)

1 PHA ke USD Harga Langsung:

$0.10609
$0.10609$0.10609
+0.05%1D
USD
Phala (PHA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:49:04 (UTC+8)

Phala (PHA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.10247
$ 0.10247$ 0.10247
24J Rendah
$ 0.10682
$ 0.10682$ 0.10682
24J Tinggi

$ 0.10247
$ 0.10247$ 0.10247

$ 0.10682
$ 0.10682$ 0.10682

$ 1.40939628
$ 1.40939628$ 1.40939628

$ 0.07072015218418083
$ 0.07072015218418083$ 0.07072015218418083

+0.72%

+0.05%

+0.14%

+0.14%

Phala (PHA) harga masa nyata ialah $ 0.10609. Sepanjang 24 jam yang lalu, PHA didagangkan antara $ 0.10247 rendah dan $ 0.10682 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PHA sepanjang masa ialah $ 1.40939628, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.07072015218418083.

Dari segi prestasi jangka pendek, PHA telah berubah sebanyak +0.72% sejak sejam yang lalu, +0.05% dalam 24 jam dan +0.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Phala (PHA) Maklumat Pasaran

No.419

$ 86.00M
$ 86.00M$ 86.00M

$ 661.44K
$ 661.44K$ 661.44K

$ 106.09M
$ 106.09M$ 106.09M

810.66M
810.66M 810.66M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

2019-09-01 00:00:00

ETH

Had Pasaran semasa Phala ialah $ 86.00M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 661.44K. Bekalan edaran PHA ialah 810.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 106.09M.

Phala (PHA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Phala hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000053+0.05%
30 Hari$ -0.0064-5.69%
60 Hari$ -0.01112-9.49%
90 Hari$ +0.01013+10.55%
Perubahan Harga Phala Hari Ini

Hari ini, PHA mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000053 (+0.05%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPhala

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0064 (-5.69%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Phala

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PHA mengalami perubahan sebanyak $ -0.01112 (-9.49%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Phala

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01013 (+10.55%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Phala (PHA)?

Semak Phalahalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Phala (PHA)

Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud. By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud.

Phala tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Phala pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PHA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Phala di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Phala anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Phala Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Phala (PHA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Phala (PHA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Phala.

Semak Phala ramalan harga sekarang!

Tokenomik Phala (PHA)

Memahami tokenomik Phala (PHA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PHA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Phala (PHA)

Mencari cara membeli Phala? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Phala di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

Phala Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Phala, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Phala Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Phala

Berapakah nilai Phala (PHA) hari ini?
Harga langsung PHA dalam USD ialah 0.10609 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PHA ke USD?
Harga semasa PHA ke USD ialah $ 0.10609. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Phala?
Had pasaran untuk PHA ialah $ 86.00M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PHA?
Bekalan edaran PHA ialah 810.66M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PHA?
PHA mencapai harga ATH sebanyak 1.40939628 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PHA?
PHA melihat harga ATL sebanyak 0.07072015218418083 USD.
Berapakah jumlah dagangan PHA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PHAialah $ 661.44K USD.
Adakah PHA akan naik lebih tinggi tahun ini?
PHA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PHAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:49:04 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

