Tokenomik Phala (PHA)

Lihat cerapan utama tentang Phala (PHA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Phala (PHA) Maklumat

Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud. By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud.

Laman Web Rasmi:
https://phala.network/
Kertas putih:
https://docs.phala.network/introduction/readme
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x6c5bA91642F10282b576d91922Ae6448C9d52f4E

Phala (PHA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Phala (PHA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 90.76M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 811.03M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 111.91M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.415366
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.07072015218418083
Harga Semasa:
$ 0.11191
Tokenomik Phala (PHA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Phala (PHA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PHA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PHA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PHA, terokai PHA harga langsung token!

Cara Membeli PHA

Berminat untuk menambah Phala (PHA) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli PHA, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Phala (PHA) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga PHA membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

PHA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PHA? Halaman ramalan harga PHA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.