Phoenix Global Logo

Phoenix GlobalHargae(PHB)

1 PHB ke USD Harga Langsung:

$0.5735
+0.45%1D
USD
Phoenix Global (PHB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:49:11 (UTC+8)

Phoenix Global (PHB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.5451
24J Rendah
$ 0.5764
24J Tinggi

$ 0.5451
$ 0.5764
$ 4.094629014078536
$ 0.06654096148398123
+1.53%

+0.45%

+0.13%

+0.13%

Phoenix Global (PHB) harga masa nyata ialah $ 0.5742. Sepanjang 24 jam yang lalu, PHB didagangkan antara $ 0.5451 rendah dan $ 0.5764 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PHB sepanjang masa ialah $ 4.094629014078536, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.06654096148398123.

Dari segi prestasi jangka pendek, PHB telah berubah sebanyak +1.53% sejak sejam yang lalu, +0.45% dalam 24 jam dan +0.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Phoenix Global (PHB) Maklumat Pasaran

No.732

$ 33.72M
$ 621.65K
$ 36.75M
58.73M
64,000,000
58,730,187.7271481
91.76%

BSC

Had Pasaran semasa Phoenix Global ialah $ 33.72M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 621.65K. Bekalan edaran PHB ialah 58.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 58730187.7271481. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 36.75M.

Phoenix Global (PHB) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Phoenix Global hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.002569+0.45%
30 Hari$ -0.0208-3.50%
60 Hari$ +0.0039+0.68%
90 Hari$ +0.1595+38.46%
Perubahan Harga Phoenix Global Hari Ini

Hari ini, PHB mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.002569 (+0.45%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPhoenix Global

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0208 (-3.50%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Phoenix Global

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PHB mengalami perubahan sebanyak $ +0.0039 (+0.68%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Phoenix Global

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.1595 (+38.46%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Phoenix Global (PHB)?

Semak Phoenix Globalhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Phoenix Global (PHB)

Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience.

Phoenix Global tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Phoenix Global pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PHB ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Phoenix Global di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Phoenix Global anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Phoenix Global Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Phoenix Global (PHB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Phoenix Global (PHB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Phoenix Global.

Semak Phoenix Global ramalan harga sekarang!

Tokenomik Phoenix Global (PHB)

Memahami tokenomik Phoenix Global (PHB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PHB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Phoenix Global (PHB)

Mencari cara membeli Phoenix Global? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Phoenix Global di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PHB kepada Mata Wang Tempatan

1 Phoenix Global(PHB) ke VND
15,110.073
1 Phoenix Global(PHB) ke AUD
A$0.855558
1 Phoenix Global(PHB) ke GBP
0.419166
1 Phoenix Global(PHB) ke EUR
0.482328
1 Phoenix Global(PHB) ke USD
$0.5742
1 Phoenix Global(PHB) ke MYR
RM2.41164
1 Phoenix Global(PHB) ke TRY
23.697234
1 Phoenix Global(PHB) ke JPY
¥83.8332
1 Phoenix Global(PHB) ke ARS
ARS$843.166764
1 Phoenix Global(PHB) ke RUB
47.77344
1 Phoenix Global(PHB) ke INR
50.518116
1 Phoenix Global(PHB) ke IDR
Rp9,413.113248
1 Phoenix Global(PHB) ke KRW
791.999802
1 Phoenix Global(PHB) ke PHP
32.64327
1 Phoenix Global(PHB) ke EGP
￡E.27.607536
1 Phoenix Global(PHB) ke BRL
R$3.037518
1 Phoenix Global(PHB) ke CAD
C$0.786654
1 Phoenix Global(PHB) ke BDT
69.93756
1 Phoenix Global(PHB) ke NGN
858.291192
1 Phoenix Global(PHB) ke COP
$2,216.9862
1 Phoenix Global(PHB) ke ZAR
R.9.945144
1 Phoenix Global(PHB) ke UAH
23.639814
1 Phoenix Global(PHB) ke VES
Bs91.872
1 Phoenix Global(PHB) ke CLP
$544.9158
1 Phoenix Global(PHB) ke PKR
Rs162.980928
1 Phoenix Global(PHB) ke KZT
310.711104
1 Phoenix Global(PHB) ke THB
฿18.184914
1 Phoenix Global(PHB) ke TWD
NT$17.28342
1 Phoenix Global(PHB) ke AED
د.إ2.107314
1 Phoenix Global(PHB) ke CHF
Fr0.447876
1 Phoenix Global(PHB) ke HKD
HK$4.467276
1 Phoenix Global(PHB) ke AMD
֏219.57408
1 Phoenix Global(PHB) ke MAD
.د.م5.150574
1 Phoenix Global(PHB) ke MXN
$10.502118
1 Phoenix Global(PHB) ke SAR
ريال2.15325
1 Phoenix Global(PHB) ke PLN
2.055636
1 Phoenix Global(PHB) ke RON
лв2.446092
1 Phoenix Global(PHB) ke SEK
kr5.294124
1 Phoenix Global(PHB) ke BGN
лв0.94743
1 Phoenix Global(PHB) ke HUF
Ft188.446698
1 Phoenix Global(PHB) ke CZK
11.759616
1 Phoenix Global(PHB) ke KWD
د.ك0.1745568
1 Phoenix Global(PHB) ke ILS
1.912086
1 Phoenix Global(PHB) ke AOA
Kz523.423494
1 Phoenix Global(PHB) ke BHD
.د.ب0.2164734
1 Phoenix Global(PHB) ke BMD
$0.5742
1 Phoenix Global(PHB) ke DKK
kr3.605976
1 Phoenix Global(PHB) ke HNL
L15.061266
1 Phoenix Global(PHB) ke MUR
25.98255
1 Phoenix Global(PHB) ke NAD
$9.973854
1 Phoenix Global(PHB) ke NOK
kr5.59845
1 Phoenix Global(PHB) ke NZD
$0.958914
1 Phoenix Global(PHB) ke PAB
B/.0.5742
1 Phoenix Global(PHB) ke PGK
K2.400156
1 Phoenix Global(PHB) ke QAR
ر.ق2.090088
1 Phoenix Global(PHB) ke RSD
дин.56.690766

Phoenix Global Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Phoenix Global, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Phoenix Global Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Phoenix Global

Berapakah nilai Phoenix Global (PHB) hari ini?
Harga langsung PHB dalam USD ialah 0.5742 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PHB ke USD?
Harga semasa PHB ke USD ialah $ 0.5742. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Phoenix Global?
Had pasaran untuk PHB ialah $ 33.72M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PHB?
Bekalan edaran PHB ialah 58.73M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PHB?
PHB mencapai harga ATH sebanyak 4.094629014078536 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PHB?
PHB melihat harga ATL sebanyak 0.06654096148398123 USD.
Berapakah jumlah dagangan PHB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PHBialah $ 621.65K USD.
Adakah PHB akan naik lebih tinggi tahun ini?
PHB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PHBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Phoenix Global (PHB) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

