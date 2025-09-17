Apakah itu Phoenix Global (PHB)

Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience.

Phoenix Global tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Phoenix Global pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak PHB ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Phoenix Global di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Phoenix Global anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Phoenix Global Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Phoenix Global (PHB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Phoenix Global (PHB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Phoenix Global.

Semak Phoenix Global ramalan harga sekarang!

Tokenomik Phoenix Global (PHB)

Memahami tokenomik Phoenix Global (PHB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PHB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Phoenix Global (PHB)

Mencari cara membeli Phoenix Global? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Phoenix Global di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PHB kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Phoenix Global Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Phoenix Global, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Phoenix Global Berapakah nilai Phoenix Global (PHB) hari ini? Harga langsung PHB dalam USD ialah 0.5742 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PHB ke USD? $ 0.5742 . Lihat Harga semasa PHB ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Phoenix Global? Had pasaran untuk PHB ialah $ 33.72M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PHB? Bekalan edaran PHB ialah 58.73M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PHB? PHB mencapai harga ATH sebanyak 4.094629014078536 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PHB? PHB melihat harga ATL sebanyak 0.06654096148398123 USD . Berapakah jumlah dagangan PHB? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PHBialah $ 621.65K USD . Adakah PHB akan naik lebih tinggi tahun ini? PHB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PHBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Phoenix Global (PHB) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

