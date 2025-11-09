Phi Harga Hari Ini

Harga langsung Phi (PHI) hari ini ialah $ 0.005028, dengan 0.96% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PHI kepada USD penukaran adalah $ 0.005028 setiap PHI.

Phi kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- PHI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PHI didagangkan antara $ 0.004815 (rendah) dan $ 0.005069 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, PHI dipindahkan +0.53% dalam sejam terakhir dan -21.97% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.94K.

Phi (PHI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 56.94K$ 56.94K $ 56.94K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.03M$ 5.03M $ 5.03M Bekalan Peredaran ---- -- Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa Phi ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.94K. Bekalan edaran PHI ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.03M.