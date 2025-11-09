PHILCOIN Harga Hari Ini

Harga langsung PHILCOIN (PHL) hari ini ialah $ 0.01818, dengan 0.05% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PHL kepada USD penukaran adalah $ 0.01818 setiap PHL.

PHILCOIN kini berada pada kedudukan #3956 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 PHL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PHL didagangkan antara $ 0.01806 (rendah) dan $ 0.01821 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.9330571942012122, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000828659014263877.

Dalam prestasi jangka pendek, PHL dipindahkan +0.16% dalam sejam terakhir dan -17.63% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 19.18K.

PHILCOIN (PHL) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.3956 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 19.18K$ 19.18K $ 19.18K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 90.90M$ 90.90M $ 90.90M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Rantaian Blok Awam MATIC

Had Pasaran semasa PHILCOIN ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 19.18K. Bekalan edaran PHL ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 90.90M.