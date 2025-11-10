PHT Stablecoin Harga Hari Ini

Harga langsung PHT Stablecoin (PHT) hari ini ialah $ 0.0169, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PHT kepada USD penukaran adalah $ 0.0169 setiap PHT.

PHT Stablecoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- PHT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PHT didagangkan antara $ 0.01688 (rendah) dan $ 0.01706 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, PHT dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -0.42% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 5.39K.

PHT Stablecoin (PHT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 5.39K$ 5.39K $ 5.39K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.86M$ 4.86M $ 4.86M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 287,850,000 287,850,000 287,850,000 Rantaian Blok Awam MATIC

Had Pasaran semasa PHT Stablecoin ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 5.39K. Bekalan edaran PHT ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 287850000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.86M.