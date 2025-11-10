BursaDEX+
Harga PHT Stablecoin langsung hari ini ialah 0.0169 USD.PHT modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata PHT kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

1 PHT ke USD Harga Langsung:

$0.0169
$0.0169$0.0169
0.00%1D
USD
PHT Stablecoin (PHT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:01:52 (UTC+8)

PHT Stablecoin Harga Hari Ini

Harga langsung PHT Stablecoin (PHT) hari ini ialah $ 0.0169, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PHT kepada USD penukaran adalah $ 0.0169 setiap PHT.

PHT Stablecoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- PHT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PHT didagangkan antara $ 0.01688 (rendah) dan $ 0.01706 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, PHT dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -0.42% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 5.39K.

PHT Stablecoin (PHT) Maklumat Pasaran

--
----

$ 5.39K
$ 5.39K$ 5.39K

$ 4.86M
$ 4.86M$ 4.86M

--
----

287,850,000
287,850,000 287,850,000

MATIC

Had Pasaran semasa PHT Stablecoin ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 5.39K. Bekalan edaran PHT ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 287850000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.86M.

PHT Stablecoin Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01688
$ 0.01688$ 0.01688
24J Rendah
$ 0.01706
$ 0.01706$ 0.01706
24J Tinggi

$ 0.01688
$ 0.01688$ 0.01688

$ 0.01706
$ 0.01706$ 0.01706

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-0.42%

-0.42%

PHT Stablecoin (PHT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk PHT Stablecoin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.00029-1.69%
60 Hari$ -0.00078-4.42%
90 Hari$ -0.00062-3.54%
Perubahan Harga PHT Stablecoin Hari Ini

Hari ini, PHT mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPHT Stablecoin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00029 (-1.69%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari PHT Stablecoin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PHT mengalami perubahan sebanyak $ -0.00078 (-4.42%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari PHT Stablecoin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00062 (-3.54%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga PHT Stablecoin (PHT)?

Semak PHT Stablecoinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk PHT Stablecoin

Cerapan dipacu AI yang menganalisis PHT Stablecoin pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga PHT Stablecoin?

PHT Stablecoin prices are influenced by: 1) Peg mechanism stability to underlying asset 2) Market demand and supply dynamics 3) Collateral backing ratio and reserves 4) Trading volume and liquidity 5) Regulatory developments 6) Market confidence and trust 7) Arbitrage activities.

Mengapa orang ingin tahu harga PHT Stablecoin hari ini?

People want to know PHT Stablecoin price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market analysis, and investment timing. Traders need current prices to execute buy/sell orders profitably. Investors track price stability since PHT is a stablecoin designed to maintain value.

Ramalan Harga untuk PHT Stablecoin

PHT Stablecoin (PHT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PHT pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
PHT Stablecoin (PHT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga PHT Stablecoin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Perihal PHT Stablecoin

Photochain (PHT) is a decentralized, peer-to-peer stock photography platform built on the Ethereum blockchain. The platform utilizes PHT tokens as its native cryptocurrency to facilitate transactions within the ecosystem. Photochain aims to disrupt the traditional stock photography industry by providing a platform where photographers can sell their work directly to consumers, bypassing intermediaries and retaining a higher percentage of the profits. The platform uses a Proof-of-Authority consensus mechanism, ensuring that only verified nodes participate in the network. The PHT token is used for all transactions within the platform, including purchasing photos and rewarding photographers.

Bagaimana untuk membeli & Melabur PHT Stablecoin dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan PHT Stablecoin? Membeli PHT adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli PHT Stablecoin. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan PHT Stablecoin (PHT) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan PHT Stablecoin akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Apa yang boleh anda lakukan dengan PHT Stablecoin

Memiliki PHT Stablecoin membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli PHT Stablecoin (PHT) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Apakah itu PHT Stablecoin (PHT)

PHT Stablecoin is a multi-chain, over-collateralized stablecoin pegged to the Philippine peso. It is designed to facilitate fast, low-cost remittances, on-chain payments, and programmable settlements across the Philippines and Southeast Asia.

PHT Stablecoin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang PHT Stablecoin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PHT Stablecoin

Berapakah nilai 1 PHT Stablecoin pada tahun 2030?
Jika PHT Stablecoin berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga PHT Stablecoin berpotensi dan jangkaan ROI.
