Apakah itu DePHY (PHY)

DePHY is building the decentralized infrastructure backbone for AI and DePIN networks. We began by helping launch and scale DePIN networks - codeveloping & manufacturing DePIN hardware, connecting it on-chain using DePHY’s Messaging Layer, and unlocking new liquidity through tokenizing mining rewards. Now we are expanding our foundation to power the world’s first decentralized MCP service mesh, enabling AIs (LLMs) to fetch out-source data, real-world data, and interact with physical infrastructure.

DePHY tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus DePHY pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak PHY ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang DePHY di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian DePHY anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

DePHY Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai DePHY (PHY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset DePHY (PHY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk DePHY.

Semak DePHY ramalan harga sekarang!

Tokenomik DePHY (PHY)

Memahami tokenomik DePHY (PHY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PHY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli DePHY (PHY)

Mencari cara membeli DePHY? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah DePHY di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PHY kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

DePHY Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang DePHY, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DePHY Berapakah nilai DePHY (PHY) hari ini? Harga langsung PHY dalam USD ialah 0.008693 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PHY ke USD? $ 0.008693 . Lihat Harga semasa PHY ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran DePHY? Had pasaran untuk PHY ialah $ 628.44K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PHY? Bekalan edaran PHY ialah 72.29M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PHY? PHY mencapai harga ATH sebanyak 0.10505401205828585 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PHY? PHY melihat harga ATL sebanyak 0.005936336537173587 USD . Berapakah jumlah dagangan PHY? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PHYialah $ 136.89K USD . Adakah PHY akan naik lebih tinggi tahun ini? PHY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PHYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

DePHY (PHY) Kemas Kini Industri Penting