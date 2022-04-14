Tokenomik DePHY (PHY)

Tokenomik DePHY (PHY)

Lihat cerapan utama tentang DePHY (PHY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
DePHY (PHY) Maklumat

DePHY is building the decentralized infrastructure backbone for AI and DePIN networks. We began by helping launch and scale DePIN networks - codeveloping & manufacturing DePIN hardware, connecting it on-chain using DePHY’s Messaging Layer, and unlocking new liquidity through tokenizing mining rewards. Now we are expanding our foundation to power the world’s first decentralized MCP service mesh, enabling AIs (LLMs) to fetch out-source data, real-world data, and interact with physical infrastructure.

Laman Web Rasmi:
https://dephy.io
Kertas putih:
https://drive.google.com/file/d/189CMfdklfHPFiVZA5Pa411ySSiGmKmaA/view
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/DEpHYkW6nEm3Sxhb2rwftatrSAV3AP3ac6MgAWBbnsS8

DePHY (PHY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk DePHY (PHY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 677.53K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 72.29M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 9.37M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.09652
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.005936336537173587
Harga Semasa:
$ 0.009372
Tokenomik DePHY (PHY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik DePHY (PHY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PHY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PHY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PHY, terokai PHY harga langsung token!

