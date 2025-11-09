PhyChain Harga Hari Ini

Harga langsung PhyChain (PHYCHAIN) hari ini ialah $ 2.227, dengan 2.10% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PHYCHAIN kepada USD penukaran adalah $ 2.227 setiap PHYCHAIN.

PhyChain kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- PHYCHAIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PHYCHAIN didagangkan antara $ 2.165 (rendah) dan $ 2.248 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, PHYCHAIN dipindahkan +0.36% dalam sejam terakhir dan -27.56% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 61.28K.

PhyChain (PHYCHAIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 61.28K$ 61.28K $ 61.28K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.45B$ 4.45B $ 4.45B Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa PhyChain ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 61.28K. Bekalan edaran PHYCHAIN ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.45B.