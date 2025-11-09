PhyChainHargae(PHYCHAIN)
Harga langsung PhyChain (PHYCHAIN) hari ini ialah $ 2.227, dengan 2.10% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PHYCHAIN kepada USD penukaran adalah $ 2.227 setiap PHYCHAIN.
PhyChain kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- PHYCHAIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PHYCHAIN didagangkan antara $ 2.165 (rendah) dan $ 2.248 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.
Dalam prestasi jangka pendek, PHYCHAIN dipindahkan +0.36% dalam sejam terakhir dan -27.56% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 61.28K.
BSC
Had Pasaran semasa PhyChain ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 61.28K. Bekalan edaran PHYCHAIN ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.45B.
+0.36%
+2.10%
-27.56%
-27.56%
Jejaki perubahan harga untuk PhyChain hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.04581
|+2.10%
|30 Hari
|$ -0.485
|-17.89%
|60 Hari
|$ +0.796
|+55.62%
|90 Hari
|$ +0.983
|+79.01%
Hari ini, PHYCHAIN mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.04581 (+2.10%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.
Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.485 (-17.89%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.
Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PHYCHAIN mengalami perubahan sebanyak $ +0.796 (+55.62%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.
Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.983 (+79.01%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.
Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga PhyChain (PHYCHAIN)?
Semak PhyChainhalaman Sejarah Harga sekarang.
Cerapan dipacu AI yang menganalisis PhyChain pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.
Pada tahun 2040, harga PhyChain berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
PHYCHAIN is a blockchain-based digital asset designed to facilitate secure and efficient transactions across a decentralized network. The primary role of PHYCHAIN is to enable peer-to-peer transactions, with a focus on enhancing privacy and security for its users. It operates on a consensus mechanism, which is widely recognized for its robustness and resilience against fraudulent activities. The supply and issuance model of PHYCHAIN is designed to be transparent and predictable, ensuring a fair distribution of the asset. Typical use cases for PHYCHAIN include digital payments, smart contracts, and decentralized applications (dApps), making it a versatile asset in the broader cryptocurrency ecosystem.
PhyChain is the world's first innovative platform based on DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) and distributed computing power technology. We are committed to unlocking the potential of billions of idle devices, building a fair and sustainable decentralized computing power network, and providing robust support for the future digital economy.
Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang PhyChain, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:
Jumlah
1 PHYCHAIN = 2.227 USD