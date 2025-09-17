Apakah itu Pi Network (PI)

Pi Network is a social cryptocurrency, developer platform, and ecosystem designed for widespread accessibility and real-world utility. It enables users to mine and transact Pi using a mobile-friendly interface while supporting applications built on its blockchain ecosystem. Pi has over 60 million engaged users with over 19 million identity-verified (through its native KYC solution) and over 10 million migrated to its Mainnet.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Pi Network Berapakah nilai Pi Network (PI) hari ini? Harga langsung PI dalam USD ialah 0.35694 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PI ke USD? $ 0.35694 . Lihat Harga semasa PI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Pi Network? Had pasaran untuk PI ialah $ 2.89B USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PI? Bekalan edaran PI ialah 8.09B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PI? PI mencapai harga ATH sebanyak 2.9816444104522235 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PI? PI melihat harga ATL sebanyak 0.3303824038675035 USD . Berapakah jumlah dagangan PI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PIialah $ 1.35M USD . Adakah PI akan naik lebih tinggi tahun ini? PI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Pi Network (PI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

