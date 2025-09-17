Lagi Mengenai PIB

1 PIB ke USD Harga Langsung:

$0.0003938
+2.39%1D
USD
PIBBLE (PIB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:57:15 (UTC+8)

PIBBLE (PIB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0003784
24J Rendah
$ 0.0004769
24J Tinggi

$ 0.0003784
$ 0.0004769
$ 292.4109226098197
$ 0.000056931377751
0.00%

+2.39%

+30.39%

+30.39%

PIBBLE (PIB) harga masa nyata ialah $ 0.0003938. Sepanjang 24 jam yang lalu, PIB didagangkan antara $ 0.0003784 rendah dan $ 0.0004769 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PIB sepanjang masa ialah $ 292.4109226098197, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000056931377751.

Dari segi prestasi jangka pendek, PIB telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +2.39% dalam 24 jam dan +30.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PIBBLE (PIB) Maklumat Pasaran

No.1142

$ 9.51M
$ 206.63K
$ 11.81M
24.15B
30,000,000,000
29,696,500,892.670006
80.50%

KLAY

Had Pasaran semasa PIBBLE ialah $ 9.51M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 206.63K. Bekalan edaran PIB ialah 24.15B, dengan jumlah bekalan sebanyak 29696500892.670006. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.81M.

PIBBLE (PIB) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk PIBBLE hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000009192+2.39%
30 Hari$ -0.0000252-6.02%
60 Hari$ -0.0001132-22.33%
90 Hari$ -0.0000502-11.31%
Perubahan Harga PIBBLE Hari Ini

Hari ini, PIB mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000009192 (+2.39%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPIBBLE

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000252 (-6.02%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari PIBBLE

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PIB mengalami perubahan sebanyak $ -0.0001132 (-22.33%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari PIBBLE

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0000502 (-11.31%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga PIBBLE (PIB)?

Semak PIBBLEhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu PIBBLE (PIB)

Pibble is a coin used as a key currency on the P2E (Play to Earn) game platform "Play Meta," which was launched earlier this year. As various game companies, including Pibble's own P2E Game Bomul-planet, are scheduled to be operated in PlayMeta in the future, PIBLE's demand is expected to grow rapidly. In February, Pibble also signed a business agreement with Netmarble, one of the largest game companies in Korea, in areas such as blockchain, defi, and NFT.

PIBBLE tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus PIBBLE pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PIB ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang PIBBLE di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian PIBBLE anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

PIBBLE Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai PIBBLE (PIB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset PIBBLE (PIB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk PIBBLE.

Semak PIBBLE ramalan harga sekarang!

Tokenomik PIBBLE (PIB)

Memahami tokenomik PIBBLE (PIB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PIB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli PIBBLE (PIB)

Mencari cara membeli PIBBLE? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah PIBBLE di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PIB kepada Mata Wang Tempatan

PIBBLE Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang PIBBLE, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web PIBBLE Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PIBBLE

Berapakah nilai PIBBLE (PIB) hari ini?
Harga langsung PIB dalam USD ialah 0.0003938 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PIB ke USD?
Harga semasa PIB ke USD ialah $ 0.0003938. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran PIBBLE?
Had pasaran untuk PIB ialah $ 9.51M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PIB?
Bekalan edaran PIB ialah 24.15B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PIB?
PIB mencapai harga ATH sebanyak 292.4109226098197 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PIB?
PIB melihat harga ATL sebanyak 0.000056931377751 USD.
Berapakah jumlah dagangan PIB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PIBialah $ 206.63K USD.
Adakah PIB akan naik lebih tinggi tahun ini?
PIB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PIBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator PIB-ke-USD

Jumlah

PIB
PIB
USD
USD

1 PIB = 0.0003937 USD

Berdagang PIB

PIBUSDT
$0.0003938
$0.0003938
+2.39%

