Apakah itu PIBBLE (PIB)

Pibble is a coin used as a key currency on the P2E (Play to Earn) game platform "Play Meta," which was launched earlier this year. As various game companies, including Pibble's own P2E Game Bomul-planet, are scheduled to be operated in PlayMeta in the future, PIBLE's demand is expected to grow rapidly. In February, Pibble also signed a business agreement with Netmarble, one of the largest game companies in Korea, in areas such as blockchain, defi, and NFT.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PIBBLE Berapakah nilai PIBBLE (PIB) hari ini? Harga langsung PIB dalam USD ialah 0.0003938 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PIB ke USD? $ 0.0003938 . Lihat Harga semasa PIB ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran PIBBLE? Had pasaran untuk PIB ialah $ 9.51M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PIB? Bekalan edaran PIB ialah 24.15B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PIB? PIB mencapai harga ATH sebanyak 292.4109226098197 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PIB? PIB melihat harga ATL sebanyak 0.000056931377751 USD . Berapakah jumlah dagangan PIB? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PIBialah $ 206.63K USD . Adakah PIB akan naik lebih tinggi tahun ini? PIB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PIBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

