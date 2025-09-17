Apakah itu PigToken (PIG)

PIG is a high-yield frictionless farming token. There is a 5% tax on every transaction: 3% is locked in liquidity 2% is distributed to PIG holders proportional to the amount of PIG held.

Tokenomik PigToken (PIG)

Memahami tokenomik PigToken (PIG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PIG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PigToken Berapakah nilai PigToken (PIG) hari ini? Harga langsung PIG dalam USD ialah 0.00000002219 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PIG ke USD? $ 0.00000002219 . Lihat Harga semasa PIG ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran PigToken? Had pasaran untuk PIG ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PIG? Bekalan edaran PIG ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PIG? PIG mencapai harga ATH sebanyak 0.00000551 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PIG? PIG melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan PIG? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PIGialah $ 56.21K USD . Adakah PIG akan naik lebih tinggi tahun ini? PIG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PIGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

