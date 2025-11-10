Piggycell Harga Hari Ini

Harga langsung Piggycell (PIGGY) hari ini ialah $ 1.136, dengan 0.97% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PIGGY kepada USD penukaran adalah $ 1.136 setiap PIGGY.

Piggycell kini berada pada kedudukan #1216 mengikut permodalan pasaran pada $ 8.23M, dengan bekalan edaran sebanyak 7.25M PIGGY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PIGGY didagangkan antara $ 1.053 (rendah) dan $ 1.161 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.674398453610998, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.9994707454503154.

Dalam prestasi jangka pendek, PIGGY dipindahkan +2.34% dalam sejam terakhir dan -34.34% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 38.36K.

Piggycell (PIGGY) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1216 Modal Pasaran $ 8.23M$ 8.23M $ 8.23M Kelantangan (24J) $ 38.36K$ 38.36K $ 38.36K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 113.60M$ 113.60M $ 113.60M Bekalan Peredaran 7.25M 7.25M 7.25M Bekalan Maks 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Jumlah Bekalan 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Kadar Peredaran 7.24% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Piggycell ialah $ 8.23M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 38.36K. Bekalan edaran PIGGY ialah 7.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 113.60M.