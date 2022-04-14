Tokenomik Pikaboss (PIKABOSS)

Lihat cerapan utama tentang Pikaboss (PIKABOSS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Pikaboss (PIKABOSS) Maklumat

Pikaboss is tired of watching everyone degenerating with the endless derivative DoggyFroggy coins. Dogs and frogs have had their day. It’s time for the most parodiable creature in the world to take his reign as king of the memes.Pikaboss is here to give memecoins some parody. Launched stealth with no blacklists, no free tokens, no presale, zero taxes, 100% Liquidity Pooled, LP Burnt and Contract Renounced, PIKA is a coin for the people, forever. Fueled by pure Pika Power, let PIKA show you the way.

Laman Web Rasmi:
https://www.pikaboss.vip
Kertas putih:
https://pikaboss.vip/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xa9d54f37ebb99f83b603cc95fc1a5f3907aaccfd

Pikaboss (PIKABOSS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Pikaboss (PIKABOSS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 19.68M
Jumlah Bekalan:
$ 420.69T
Bekalan Edaran:
$ 420.69T
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 19.68M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0000003
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000000000004630634
Harga Semasa:
$ 0.00000004679
Tokenomik Pikaboss (PIKABOSS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Pikaboss (PIKABOSS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PIKABOSS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PIKABOSS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PIKABOSS, terokai PIKABOSS harga langsung token!

