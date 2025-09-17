Lagi Mengenai PIN

PinLink Logo

PinLinkHargae(PIN)

1 PIN ke USD Harga Langsung:

$0.5724
$0.5724$0.5724
-0.33%1D
USD
PinLink (PIN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:13:26 (UTC+8)

PinLink (PIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.54
$ 0.54$ 0.54
24J Rendah
$ 0.5969
$ 0.5969$ 0.5969
24J Tinggi

$ 0.54
$ 0.54$ 0.54

$ 0.5969
$ 0.5969$ 0.5969

$ 4.2970090950920365
$ 4.2970090950920365$ 4.2970090950920365

$ 0.02473960858913392
$ 0.02473960858913392$ 0.02473960858913392

+1.04%

-0.33%

+2.28%

+2.28%

PinLink (PIN) harga masa nyata ialah $ 0.572. Sepanjang 24 jam yang lalu, PIN didagangkan antara $ 0.54 rendah dan $ 0.5969 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PIN sepanjang masa ialah $ 4.2970090950920365, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02473960858913392.

Dari segi prestasi jangka pendek, PIN telah berubah sebanyak +1.04% sejak sejam yang lalu, -0.33% dalam 24 jam dan +2.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PinLink (PIN) Maklumat Pasaran

No.595

$ 50.45M
$ 50.45M$ 50.45M

$ 285.45K
$ 285.45K$ 285.45K

$ 57.20M
$ 57.20M$ 57.20M

88.21M
88.21M 88.21M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

88.20%

ETH

Had Pasaran semasa PinLink ialah $ 50.45M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 285.45K. Bekalan edaran PIN ialah 88.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 57.20M.

PinLink (PIN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk PinLink hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001895-0.33%
30 Hari$ -0.2284-28.54%
60 Hari$ -0.2551-30.85%
90 Hari$ -0.0205-3.46%
Perubahan Harga PinLink Hari Ini

Hari ini, PIN mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.001895 (-0.33%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPinLink

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.2284 (-28.54%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari PinLink

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PIN mengalami perubahan sebanyak $ -0.2551 (-30.85%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari PinLink

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0205 (-3.46%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga PinLink (PIN)?

Semak PinLinkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu PinLink (PIN)

PinLink is the first RWA-Tokenized DePIN platform, empowering users with fractionalized ownership of DePIN assets.

PinLink tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus PinLink pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PIN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang PinLink di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian PinLink anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

PinLink Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai PinLink (PIN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset PinLink (PIN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk PinLink.

Semak PinLink ramalan harga sekarang!

Tokenomik PinLink (PIN)

Memahami tokenomik PinLink (PIN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PIN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli PinLink (PIN)

Mencari cara membeli PinLink? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah PinLink di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PIN kepada Mata Wang Tempatan

PinLink Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang PinLink, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web PinLink Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PinLink

Berapakah nilai PinLink (PIN) hari ini?
Harga langsung PIN dalam USD ialah 0.572 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PIN ke USD?
Harga semasa PIN ke USD ialah $ 0.572. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran PinLink?
Had pasaran untuk PIN ialah $ 50.45M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PIN?
Bekalan edaran PIN ialah 88.21M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PIN?
PIN mencapai harga ATH sebanyak 4.2970090950920365 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PIN?
PIN melihat harga ATL sebanyak 0.02473960858913392 USD.
Berapakah jumlah dagangan PIN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PINialah $ 285.45K USD.
Adakah PIN akan naik lebih tinggi tahun ini?
PIN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PINramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:13:26 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

