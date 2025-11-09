Ping Harga Hari Ini

Harga langsung Ping (PING) hari ini ialah $ 0.02361, dengan 6.25% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PING kepada USD penukaran adalah $ 0.02361 setiap PING.

Ping kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- PING. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PING didagangkan antara $ 0.02041 (rendah) dan $ 0.0245 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, PING dipindahkan -3.00% dalam sejam terakhir dan -4.80% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 203.60K.

Ping (PING) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 203.60K$ 203.60K $ 203.60K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa Ping ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 203.60K. Bekalan edaran PING ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.