Blue Chip Blitz
Harga PINGPONG langsung hari ini ialah 0.04475 USD.PINGPONG modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata PINGPONG kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

1 PINGPONG ke USD Harga Langsung:

$0.04475
$0.04475
+0.29%1D
PINGPONG (PINGPONG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:01:55 (UTC+8)

PINGPONG Harga Hari Ini

Harga langsung PINGPONG (PINGPONG) hari ini ialah $ 0.04475, dengan 0.29% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PINGPONG kepada USD penukaran adalah $ 0.04475 setiap PINGPONG.

PINGPONG kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- PINGPONG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PINGPONG didagangkan antara $ 0.04251 (rendah) dan $ 0.0452 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, PINGPONG dipindahkan +0.33% dalam sejam terakhir dan -10.63% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 58.25K.

PINGPONG (PINGPONG) Maklumat Pasaran

$ 58.25K
$ 58.25K

$ 44.75M
$ 44.75M

1,000,000,000
1,000,000,000

Had Pasaran semasa PINGPONG ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 58.25K. Bekalan edaran PINGPONG ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 44.75M.

PINGPONG Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.04251
$ 0.04251
24J Rendah
$ 0.0452
$ 0.0452
24J Tinggi

$ 0.04251
$ 0.04251

$ 0.0452
$ 0.0452

+0.33%

+0.29%

-10.63%

-10.63%

PINGPONG (PINGPONG) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk PINGPONG hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001294+0.29%
30 Hari$ -0.07139-61.47%
60 Hari$ +0.02475+123.75%
90 Hari$ +0.02475+123.75%
Perubahan Harga PINGPONG Hari Ini

Hari ini, PINGPONG mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0001294 (+0.29%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPINGPONG

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.07139 (-61.47%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari PINGPONG

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PINGPONG mengalami perubahan sebanyak $ +0.02475 (+123.75%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari PINGPONG

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.02475 (+123.75%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga PINGPONG (PINGPONG)?

Semak PINGPONGhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk PINGPONG

Cerapan dipacu AI yang menganalisis PINGPONG pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga PINGPONG?

Several key factors influence PINGPONG token prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Overall cryptocurrency market trends
4. Project development progress and partnerships
5. Regulatory news affecting crypto markets
6. Supply and demand dynamics
7. Community adoption and usage

Mengapa orang ingin tahu harga PINGPONG hari ini?

People want to know PINGPONG price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market timing, profit/loss tracking, and investment planning. Real-time price data helps traders identify entry/exit points, manage risk, and capitalize on volatility. Investors monitor daily prices to assess performance, rebalance holdings, and make informed decisions about buying, selling, or holding their PINGPONG tokens in the dynamic crypto market.

Ramalan Harga untuk PINGPONG

PINGPONG (PINGPONG) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PINGPONG pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
PINGPONG (PINGPONG) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga PINGPONG berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga PINGPONG yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk PINGPONG ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik PINGPONG Ramalan Harga.

Perihal PINGPONG

PINGPONG is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on enabling seamless and efficient cross-border payments. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. PINGPONG's primary role in the crypto ecosystem is to provide a decentralized platform for the exchange of value, with the aim of reducing reliance on traditional financial intermediaries. Its issuance model is based on a fixed supply, which is intended to mitigate inflationary pressures. PINGPONG is typically used in transactions that require fast settlement times and low transaction fees, making it a popular choice for microtransactions and remittances.

Bagaimana untuk membeli & Melabur PINGPONG dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan PINGPONG? Membeli PINGPONG adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli PINGPONG. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan PINGPONG (PINGPONG) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan PINGPONG akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli PINGPONG (PINGPONG)

Apa yang boleh anda lakukan dengan PINGPONG

Memiliki PINGPONG membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli PINGPONG (PINGPONG) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu PINGPONG (PINGPONG)

PINGPONG is the first compute resource exchange, connecting idle global compute—GPUs, CPUs, storage, bandwidth and more—with the emerging world of on-chain AI, offering a scalable, verifiable, and token-incentivized compute coordination layer.

PINGPONG Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang PINGPONG, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web PINGPONG Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PINGPONG

Berapakah nilai 1 PINGPONG pada tahun 2030?
Jika PINGPONG berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga PINGPONG berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:01:55 (UTC+8)

PINGPONG (PINGPONG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Terokai Lagi tentang PINGPONG

PINGPONG USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek PINGPONG dengan leveraj. Terokai PINGPONG dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan PINGPONG (PINGPONG) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga PINGPONG langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
PINGPONG/USDT
$0.04475
$0.04475
+0.06%
0.00% (USDT)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

