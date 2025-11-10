PINGPONG Harga Hari Ini

Harga langsung PINGPONG (PINGPONG) hari ini ialah $ 0.04475, dengan 0.29% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PINGPONG kepada USD penukaran adalah $ 0.04475 setiap PINGPONG.

PINGPONG kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- PINGPONG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PINGPONG didagangkan antara $ 0.04251 (rendah) dan $ 0.0452 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, PINGPONG dipindahkan +0.33% dalam sejam terakhir dan -10.63% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 58.25K.

PINGPONG (PINGPONG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 58.25K$ 58.25K $ 58.25K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 44.75M$ 44.75M $ 44.75M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

