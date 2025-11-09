BursaDEX+
Harga Pipe Network langsung hari ini ialah 0.07865 USD.PIPE modal pasaran ialah 7,865,000 USD. Jejaki masa nyata PIPE kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Pipe Network Logo

Pipe NetworkHargae(PIPE)

Pipe Network (PIPE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:26:40 (UTC+8)

Pipe Network Harga Hari Ini

Harga langsung Pipe Network (PIPE) hari ini ialah $ 0.07865, dengan 0.27% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PIPE kepada USD penukaran adalah $ 0.07865 setiap PIPE.

Pipe Network kini berada pada kedudukan #1223 mengikut permodalan pasaran pada $ 7.87M, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M PIPE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PIPE didagangkan antara $ 0.0756 (rendah) dan $ 0.093 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.34291515733046557, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.05288812467524619.

Dalam prestasi jangka pendek, PIPE dipindahkan +1.09% dalam sejam terakhir dan -0.25% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 107.69K.

Pipe Network (PIPE) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Pipe Network ialah $ 7.87M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 107.69K. Bekalan edaran PIPE ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 78.65M.

Pipe Network Sejarah Harga USD

Pipe Network (PIPE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Pipe Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0002123-0.27%
30 Hari$ -0.07085-47.40%
60 Hari$ +0.02865+57.30%
90 Hari$ +0.02865+57.30%
Perubahan Harga Pipe Network Hari Ini

Hari ini, PIPE mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0002123 (-0.27%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPipe Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.07085 (-47.40%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Pipe Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PIPE mengalami perubahan sebanyak $ +0.02865 (+57.30%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Pipe Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.02865 (+57.30%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Pipe Network (PIPE)?

Semak Pipe Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Pipe Network

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Pipe Network pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Pipe Network?

Several key factors influence Pipe Network (PIPE) token prices:

Supply and Demand: Token circulation, staking rates, and trading volume directly impact price movements.

Network Adoption: Growth in users, developers, and applications built on the Pipe Network increases utility demand.

Market Sentiment: Overall crypto market trends, Bitcoin performance, and investor confidence affect PIPE prices.

Technical Developments: Protocol upgrades, partnerships, and roadmap milestones can drive price appreciation.

Regulatory Environment: Government policies and regulatory clarity impact investor participation.

Competition: Performance relative to other blockchain networks and DeFi protocols influences market positioning.

Mengapa orang ingin tahu harga Pipe Network hari ini?

People want to know Pipe Network (PIPE) price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, market analysis, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, assess profit/loss, and make informed financial choices in the dynamic crypto market.

Ramalan Harga untuk Pipe Network

Pipe Network (PIPE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PIPE pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Pipe Network (PIPE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Pipe Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Pipe Network yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk PIPE ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Pipe Network Ramalan Harga.

Perihal Pipe Network

PIPE is a digital asset that operates within the blockchain technology space. It is designed to facilitate transactions and transfers in a secure and decentralized manner, leveraging the power of blockchain to ensure the integrity and safety of each transaction. The primary role of PIPE is to serve as a medium of exchange within its specific ecosystem, enabling users to transact and interact with various services and applications. Its consensus mechanism and supply model are based on widely accepted blockchain principles, ensuring transparency and reliability. PIPE's typical use cases include payments, asset transfers, and participation in decentralized applications, reflecting its broad utility in the evolving digital economy.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Pipe Network dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Pipe Network? Membeli PIPE adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Pipe Network. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Pipe Network (PIPE) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 100.00M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Pipe Network akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Apa yang boleh anda lakukan dengan Pipe Network

Memiliki Pipe Network membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Pipe Network (PIPE) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Pipe Network (PIPE)

Pipe Network is a decentralized edge supercloud that combines content delivery, storage, and artificial intelligence (AI) inference into a global permissionless infrastructure. The network coordinates independent nodes that provide bandwidth, storage, and compute resources in exchange for PIPE, the network’s native utility token. PIPE is used for bandwidth, storage, and compute credits, with cryptographic proof verifying usage and a burn-to-credit model linking token consumption directly to network activity.

Pipe Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Pipe Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Pipe Network

Berapakah nilai 1 Pipe Network pada tahun 2030?
Jika Pipe Network berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Pipe Network berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:26:40 (UTC+8)

Pipe Network (PIPE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Terokai Lagi tentang Pipe Network

