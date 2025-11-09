Pipe Network Harga Hari Ini

Harga langsung Pipe Network (PIPE) hari ini ialah $ 0.07865, dengan 0.27% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PIPE kepada USD penukaran adalah $ 0.07865 setiap PIPE.

Pipe Network kini berada pada kedudukan #1223 mengikut permodalan pasaran pada $ 7.87M, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M PIPE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PIPE didagangkan antara $ 0.0756 (rendah) dan $ 0.093 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.34291515733046557, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.05288812467524619.

Dalam prestasi jangka pendek, PIPE dipindahkan +1.09% dalam sejam terakhir dan -0.25% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 107.69K.

Pipe Network (PIPE) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1223 Modal Pasaran $ 7.87M$ 7.87M $ 7.87M Kelantangan (24J) $ 107.69K$ 107.69K $ 107.69K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 78.65M$ 78.65M $ 78.65M Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 10.00% Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Pipe Network ialah $ 7.87M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 107.69K. Bekalan edaran PIPE ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 78.65M.