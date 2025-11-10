Tokenomik Pipe Network (PIPE)

Lihat cerapan utama tentang Pipe Network (PIPE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:11:54 (UTC+8)
USD

Pipe Network (PIPE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Pipe Network (PIPE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 9.30M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 100.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 93.01M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.3618
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.05288812467524619
Harga Semasa:
$ 0.09301
Pipe Network (PIPE) Maklumat

Pipe Network is a decentralized edge supercloud that combines content delivery, storage, and artificial intelligence (AI) inference into a global permissionless infrastructure. The network coordinates independent nodes that provide bandwidth, storage, and compute resources in exchange for PIPE, the network’s native utility token. PIPE is used for bandwidth, storage, and compute credits, with cryptographic proof verifying usage and a burn-to-credit model linking token consumption directly to network activity.

Laman Web Rasmi:
https://pipe.network/
Kertas putih:
https://docs.pipe.network/
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/7s9MoSt7VV1J3jVNnw2AyocsQDBdCkPYz5apQDPKy9i5

Tokenomik Pipe Network (PIPE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Pipe Network (PIPE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PIPE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PIPE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PIPE, terokai PIPE harga langsung token!

