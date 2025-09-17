Apakah itu PIVX (PIVX)

PIVX is a community driven DAO, with a focus on optional privacy with the first ever implementation of zk-SNARKS into a Proof of Stake blockchain. PIVX works with a mindset for regulatory compliance, and to scale and maintain efficient transaction speeds, which makes PIVX an ideal choice for traditional payments.

PIVX tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus PIVX pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak PIVX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang PIVX di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian PIVX anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

PIVX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai PIVX (PIVX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset PIVX (PIVX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk PIVX.

Semak PIVX ramalan harga sekarang!

Tokenomik PIVX (PIVX)

Memahami tokenomik PIVX (PIVX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PIVX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli PIVX (PIVX)

Mencari cara membeli PIVX? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah PIVX di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PIVX kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

PIVX Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang PIVX, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PIVX Berapakah nilai PIVX (PIVX) hari ini? Harga langsung PIVX dalam USD ialah 0.1363 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PIVX ke USD? $ 0.1363 . Lihat Harga semasa PIVX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran PIVX? Had pasaran untuk PIVX ialah $ 13.15M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PIVX? Bekalan edaran PIVX ialah 96.44M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PIVX? PIVX mencapai harga ATH sebanyak 14.558699607849121 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PIVX? PIVX melihat harga ATL sebanyak 0.000421967008151114 USD . Berapakah jumlah dagangan PIVX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PIVXialah $ 242.25K USD . Adakah PIVX akan naik lebih tinggi tahun ini? PIVX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PIVXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

PIVX (PIVX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC