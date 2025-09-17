Apakah itu Pixelverse (PIXFI)

Pixelverse features a cyberpunk-themed game available on both Telegram and web browsers. The platform boasts 50M players and over 12M social media followers.Featuring a diverse array of games with RPG elements and real-time PvP battles, Pixelverse has attracted over 500K online players ready to battle on PixelTap. The platform also showcases notable projects such as ""Huxley"" by Ben Mauro, an art director renowned for his work on Call of Duty, Halo, and Metal Gear.

Pixelverse tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Pixelverse pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak PIXFI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Pixelverse di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Pixelverse anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Pixelverse Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Pixelverse (PIXFI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Pixelverse (PIXFI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pixelverse.

Semak Pixelverse ramalan harga sekarang!

Tokenomik Pixelverse (PIXFI)

Memahami tokenomik Pixelverse (PIXFI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PIXFI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Pixelverse (PIXFI)

Mencari cara membeli Pixelverse? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Pixelverse di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Pixelverse Berapakah nilai Pixelverse (PIXFI) hari ini? Harga langsung PIXFI dalam USD ialah 0.0003688 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PIXFI ke USD? $ 0.0003688 . Lihat Harga semasa PIXFI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Pixelverse? Had pasaran untuk PIXFI ialah $ 1.09M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PIXFI? Bekalan edaran PIXFI ialah 2.95B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PIXFI? PIXFI mencapai harga ATH sebanyak 0.0976972121400039 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PIXFI? PIXFI melihat harga ATL sebanyak 0.000340195291860868 USD . Berapakah jumlah dagangan PIXFI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PIXFIialah $ 59.72K USD . Adakah PIXFI akan naik lebih tinggi tahun ini? PIXFI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PIXFIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

