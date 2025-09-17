Lagi Mengenai PIXFI

Pixelverse Logo

PixelverseHargae(PIXFI)

1 PIXFI ke USD Harga Langsung:

Pixelverse (PIXFI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:13:47 (UTC+8)

Pixelverse (PIXFI) Maklumat Harga (USD)

Pixelverse (PIXFI) harga masa nyata ialah $ 0.0003688. Sepanjang 24 jam yang lalu, PIXFI didagangkan antara $ 0.000357 rendah dan $ 0.000371 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PIXFI sepanjang masa ialah $ 0.0976972121400039, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000340195291860868.

Dari segi prestasi jangka pendek, PIXFI telah berubah sebanyak +0.02% sejak sejam yang lalu, +0.08% dalam 24 jam dan +3.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pixelverse (PIXFI) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Pixelverse ialah $ 1.09M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 59.72K. Bekalan edaran PIXFI ialah 2.95B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.84M.

Pixelverse (PIXFI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Pixelverse hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000000295+0.08%
30 Hari$ -0.0000278-7.01%
60 Hari$ -0.0000658-15.15%
90 Hari$ -0.0000817-18.14%
Perubahan Harga Pixelverse Hari Ini

Hari ini, PIXFI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000000295 (+0.08%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPixelverse

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000278 (-7.01%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Pixelverse

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PIXFI mengalami perubahan sebanyak $ -0.0000658 (-15.15%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Pixelverse

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0000817 (-18.14%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Pixelverse (PIXFI)?

Semak Pixelversehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Pixelverse (PIXFI)

Pixelverse features a cyberpunk-themed game available on both Telegram and web browsers. The platform boasts 50M players and over 12M social media followers.Featuring a diverse array of games with RPG elements and real-time PvP battles, Pixelverse has attracted over 500K online players ready to battle on PixelTap. The platform also showcases notable projects such as ""Huxley"" by Ben Mauro, an art director renowned for his work on Call of Duty, Halo, and Metal Gear.

Pixelverse tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Pixelverse pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PIXFI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Pixelverse di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Pixelverse anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Pixelverse Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Pixelverse (PIXFI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Pixelverse (PIXFI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pixelverse.

Semak Pixelverse ramalan harga sekarang!

Tokenomik Pixelverse (PIXFI)

Memahami tokenomik Pixelverse (PIXFI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PIXFI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Pixelverse (PIXFI)

Mencari cara membeli Pixelverse? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Pixelverse di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PIXFI kepada Mata Wang Tempatan

Pixelverse Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Pixelverse, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Pixelverse Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Pixelverse

Berapakah nilai Pixelverse (PIXFI) hari ini?
Harga langsung PIXFI dalam USD ialah 0.0003688 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PIXFI ke USD?
Harga semasa PIXFI ke USD ialah $ 0.0003688. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Pixelverse?
Had pasaran untuk PIXFI ialah $ 1.09M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PIXFI?
Bekalan edaran PIXFI ialah 2.95B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PIXFI?
PIXFI mencapai harga ATH sebanyak 0.0976972121400039 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PIXFI?
PIXFI melihat harga ATL sebanyak 0.000340195291860868 USD.
Berapakah jumlah dagangan PIXFI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PIXFIialah $ 59.72K USD.
Adakah PIXFI akan naik lebih tinggi tahun ini?
PIXFI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PIXFIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:13:47 (UTC+8)

