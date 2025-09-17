Lagi Mengenai PKAM

PIKA PAMMHargae(PKAM)

1 PKAM ke USD Harga Langsung:

$5.69824
-0.38%1D
USD
PIKA PAMM (PKAM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:13:54 (UTC+8)

PIKA PAMM (PKAM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 5.09241
24J Rendah
$ 6.25776
24J Tinggi

$ 5.09241
$ 6.25776
--
--
+0.60%

-0.38%

-49.38%

-49.38%

PIKA PAMM (PKAM) harga masa nyata ialah $ 5.69824. Sepanjang 24 jam yang lalu, PKAM didagangkan antara $ 5.09241 rendah dan $ 6.25776 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PKAM sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, PKAM telah berubah sebanyak +0.60% sejak sejam yang lalu, -0.38% dalam 24 jam dan -49.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PIKA PAMM (PKAM) Maklumat Pasaran

--
$ 5.82M
$ 5.82M$ 5.82M

$ 11.97B
--
2,100,000,000
ETH

Had Pasaran semasa PIKA PAMM ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 5.82M. Bekalan edaran PKAM ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 2100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.97B.

PIKA PAMM (PKAM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk PIKA PAMM hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0217359-0.38%
30 Hari$ -5.76957-50.32%
60 Hari$ -2.7729-32.74%
90 Hari$ +3.87148+211.93%
Perubahan Harga PIKA PAMM Hari Ini

Hari ini, PKAM mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0217359 (-0.38%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPIKA PAMM

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -5.76957 (-50.32%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari PIKA PAMM

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PKAM mengalami perubahan sebanyak $ -2.7729 (-32.74%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari PIKA PAMM

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +3.87148 (+211.93%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga PIKA PAMM (PKAM)?

Semak PIKA PAMMhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu PIKA PAMM (PKAM)

PIKA PAMM - First Multi-Chain Primary Automated Market Maker+Trading Mining Model.

PIKA PAMM tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus PIKA PAMM pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PKAM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang PIKA PAMM di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian PIKA PAMM anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

PIKA PAMM Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai PIKA PAMM (PKAM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset PIKA PAMM (PKAM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk PIKA PAMM.

Semak PIKA PAMM ramalan harga sekarang!

Tokenomik PIKA PAMM (PKAM)

Memahami tokenomik PIKA PAMM (PKAM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PKAM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli PIKA PAMM (PKAM)

Mencari cara membeli PIKA PAMM? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah PIKA PAMM di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PKAM kepada Mata Wang Tempatan

PIKA PAMM Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang PIKA PAMM, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web PIKA PAMM Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PIKA PAMM

Berapakah nilai PIKA PAMM (PKAM) hari ini?
Harga langsung PKAM dalam USD ialah 5.69824 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PKAM ke USD?
Harga semasa PKAM ke USD ialah $ 5.69824. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran PIKA PAMM?
Had pasaran untuk PKAM ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PKAM?
Bekalan edaran PKAM ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PKAM?
PKAM mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PKAM?
PKAM melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan PKAM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PKAMialah $ 5.82M USD.
Adakah PKAM akan naik lebih tinggi tahun ini?
PKAM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PKAMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:13:54 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

