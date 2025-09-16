Lagi Mengenai PKR

Maklumat Harga PKR

Kertas putih PKR

Laman Web Rasmi PKR

Tokenomik PKR

Ramalan Harga PKR

Sejarah PKR

PKR Panduan Membeli

Penukar Mata Wang PKR-ke-Fiat

PKR Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Polker Logo

PolkerHargae(PKR)

1 PKR ke USD Harga Langsung:

$0.0019484
$0.0019484$0.0019484
+1.89%1D
USD
Polker (PKR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:41:29 (UTC+8)

Polker (PKR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0019091
$ 0.0019091$ 0.0019091
24J Rendah
$ 0.0019863
$ 0.0019863$ 0.0019863
24J Tinggi

$ 0.0019091
$ 0.0019091$ 0.0019091

$ 0.0019863
$ 0.0019863$ 0.0019863

$ 0.769846334852004
$ 0.769846334852004$ 0.769846334852004

$ 0.000130960361648144
$ 0.000130960361648144$ 0.000130960361648144

+0.30%

+1.89%

-5.58%

-5.58%

Polker (PKR) harga masa nyata ialah $ 0.0019483. Sepanjang 24 jam yang lalu, PKR didagangkan antara $ 0.0019091 rendah dan $ 0.0019863 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PKR sepanjang masa ialah $ 0.769846334852004, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000130960361648144.

Dari segi prestasi jangka pendek, PKR telah berubah sebanyak +0.30% sejak sejam yang lalu, +1.89% dalam 24 jam dan -5.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Polker (PKR) Maklumat Pasaran

No.2608

$ 377.27K
$ 377.27K$ 377.27K

$ 53.74K
$ 53.74K$ 53.74K

$ 1.95M
$ 1.95M$ 1.95M

193.64M
193.64M 193.64M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.36%

MATIC

Had Pasaran semasa Polker ialah $ 377.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.74K. Bekalan edaran PKR ialah 193.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.95M.

Polker (PKR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Polker hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000036142+1.89%
30 Hari$ -0.0012512-39.11%
60 Hari$ +0.0008785+82.11%
90 Hari$ +0.0008429+76.25%
Perubahan Harga Polker Hari Ini

Hari ini, PKR mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000036142 (+1.89%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPolker

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0012512 (-39.11%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Polker

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PKR mengalami perubahan sebanyak $ +0.0008785 (+82.11%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Polker

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0008429 (+76.25%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Polker (PKR)?

Semak Polkerhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Polker (PKR)

Using the Multi Crypto Marketplace, PKR can deliver a secure environment for utility tokens to develop real-world use-cases in a stable environment, and in doing so increase the tokens value – something which is often extremely volatile in the early stages. The benefit to the general community and investors is that users of the platform provided by PKR are not required to invest directly in what may be considered high-risk proprietary tokens.

Polker tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Polker pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PKR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Polker di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Polker anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Polker Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Polker (PKR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Polker (PKR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Polker.

Semak Polker ramalan harga sekarang!

Tokenomik Polker (PKR)

Memahami tokenomik Polker (PKR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PKR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Polker (PKR)

Mencari cara membeli Polker? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Polker di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PKR kepada Mata Wang Tempatan

1 Polker(PKR) ke VND
51.2695145
1 Polker(PKR) ke AUD
A$0.002902967
1 Polker(PKR) ke GBP
0.001422259
1 Polker(PKR) ke EUR
0.001636572
1 Polker(PKR) ke USD
$0.0019483
1 Polker(PKR) ke MYR
RM0.00818286
1 Polker(PKR) ke TRY
0.080425824
1 Polker(PKR) ke JPY
¥0.2844518
1 Polker(PKR) ke ARS
ARS$2.848375634
1 Polker(PKR) ke RUB
0.161299757
1 Polker(PKR) ke INR
0.171489366
1 Polker(PKR) ke IDR
Rp31.939339152
1 Polker(PKR) ke KRW
2.691011443
1 Polker(PKR) ke PHP
0.110994651
1 Polker(PKR) ke EGP
￡E.0.093674264
1 Polker(PKR) ke BRL
R$0.01032599
1 Polker(PKR) ke CAD
C$0.002669171
1 Polker(PKR) ke BDT
0.23730294
1 Polker(PKR) ke NGN
2.912240908
1 Polker(PKR) ke COP
$7.610546875
1 Polker(PKR) ke ZAR
R.0.033822488
1 Polker(PKR) ke UAH
0.080211511
1 Polker(PKR) ke VES
Bs0.311728
1 Polker(PKR) ke CLP
$1.8489367
1 Polker(PKR) ke PKR
Rs0.553005472
1 Polker(PKR) ke KZT
1.054264096
1 Polker(PKR) ke THB
฿0.061722144
1 Polker(PKR) ke TWD
NT$0.058682796
1 Polker(PKR) ke AED
د.إ0.007150261
1 Polker(PKR) ke CHF
Fr0.001519674
1 Polker(PKR) ke HKD
HK$0.015157774
1 Polker(PKR) ke AMD
֏0.74502992
1 Polker(PKR) ke MAD
.د.م0.017476251
1 Polker(PKR) ke MXN
$0.035692856
1 Polker(PKR) ke SAR
ريال0.007306125
1 Polker(PKR) ke PLN
0.006994397
1 Polker(PKR) ke RON
лв0.008338724
1 Polker(PKR) ke SEK
kr0.018002292
1 Polker(PKR) ke BGN
лв0.003214695
1 Polker(PKR) ke HUF
Ft0.64235451
1 Polker(PKR) ke CZK
0.040076531
1 Polker(PKR) ke KWD
د.ك0.0005942315
1 Polker(PKR) ke ILS
0.006507322
1 Polker(PKR) ke AOA
Kz1.776011831
1 Polker(PKR) ke BHD
.د.ب0.0007345091
1 Polker(PKR) ke BMD
$0.0019483
1 Polker(PKR) ke DKK
kr0.012293773
1 Polker(PKR) ke HNL
L0.051103909
1 Polker(PKR) ke MUR
0.088160575
1 Polker(PKR) ke NAD
$0.033841971
1 Polker(PKR) ke NOK
kr0.019073857
1 Polker(PKR) ke NZD
$0.003253661
1 Polker(PKR) ke PAB
B/.0.0019483
1 Polker(PKR) ke PGK
K0.008143894
1 Polker(PKR) ke QAR
ر.ق0.007091812
1 Polker(PKR) ke RSD
дин.0.193057047

Polker Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Polker, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Polker Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Polker

Berapakah nilai Polker (PKR) hari ini?
Harga langsung PKR dalam USD ialah 0.0019483 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PKR ke USD?
Harga semasa PKR ke USD ialah $ 0.0019483. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Polker?
Had pasaran untuk PKR ialah $ 377.27K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PKR?
Bekalan edaran PKR ialah 193.64M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PKR?
PKR mencapai harga ATH sebanyak 0.769846334852004 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PKR?
PKR melihat harga ATL sebanyak 0.000130960361648144 USD.
Berapakah jumlah dagangan PKR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PKRialah $ 53.74K USD.
Adakah PKR akan naik lebih tinggi tahun ini?
PKR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PKRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:41:29 (UTC+8)

Polker (PKR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator PKR-ke-USD

Jumlah

PKR
PKR
USD
USD

1 PKR = 0.0019483 USD

Berdagang PKR

PKRUSDT
$0.0019484
$0.0019484$0.0019484
+1.87%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan