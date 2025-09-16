Apakah itu Polker (PKR)

Using the Multi Crypto Marketplace, PKR can deliver a secure environment for utility tokens to develop real-world use-cases in a stable environment, and in doing so increase the tokens value – something which is often extremely volatile in the early stages. The benefit to the general community and investors is that users of the platform provided by PKR are not required to invest directly in what may be considered high-risk proprietary tokens.

Tokenomik Polker (PKR)

Memahami tokenomik Polker (PKR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PKR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Polker Berapakah nilai Polker (PKR) hari ini? Harga langsung PKR dalam USD ialah 0.0019483 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PKR ke USD? $ 0.0019483 . Lihat Harga semasa PKR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Polker? Had pasaran untuk PKR ialah $ 377.27K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PKR? Bekalan edaran PKR ialah 193.64M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PKR? PKR mencapai harga ATH sebanyak 0.769846334852004 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PKR? PKR melihat harga ATL sebanyak 0.000130960361648144 USD . Berapakah jumlah dagangan PKR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PKRialah $ 53.74K USD . Adakah PKR akan naik lebih tinggi tahun ini? PKR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PKRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

