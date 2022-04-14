Tokenomik Polker (PKR)

Tokenomik Polker (PKR)

Lihat cerapan utama tentang Polker (PKR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Polker (PKR) Maklumat

Using the Multi Crypto Marketplace, PKR can deliver a secure environment for utility tokens to develop real-world use-cases in a stable environment, and in doing so increase the tokens value – something which is often extremely volatile in the early stages. The benefit to the general community and investors is that users of the platform provided by PKR are not required to invest directly in what may be considered high-risk proprietary tokens.

Laman Web Rasmi:
https://www.pkr.io
Kertas putih:
https://pkr.io/whitepaper/
Peneroka Blok:
https://polygonscan.com/token/0x140a4e80dD8184536acc45F1C452D7540472e6E1

Polker (PKR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Polker (PKR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 358.48K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 193.64M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.85M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.2121
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000130960361648144
Harga Semasa:
$ 0.0018513
Tokenomik Polker (PKR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Polker (PKR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PKR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PKR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PKR, terokai PKR harga langsung token!

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.