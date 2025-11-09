Play AI Harga Hari Ini

Harga langsung Play AI (PLAI) hari ini ialah $ 0.00659, dengan 0.76% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PLAI kepada USD penukaran adalah $ 0.00659 setiap PLAI.

Play AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- PLAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PLAI didagangkan antara $ 0.00572 (rendah) dan $ 0.00805 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, PLAI dipindahkan +0.45% dalam sejam terakhir dan -82.43% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 118.13K.

Play AI (PLAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 118.13K$ 118.13K $ 118.13K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.59M$ 6.59M $ 6.59M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa Play AI ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 118.13K. Bekalan edaran PLAI ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.59M.